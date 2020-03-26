Ігор Ніколаєв госпіталізований з підозрою на коронавірус, – ЗМІ

60-річний естрадний співак Ігор Ніколаєв перебуває у спеціалізованій лікарні у селищі Комунарка. Він здав тест на коронавірус, результати якого будуть відомі за три дні.

Російський співак та композитор був змушений звернутися до медиків з підозрою на коронавірус, як повідомляє видання Lenta.ru. Сьогодні, 26 березня, у Ігоря Ніколаєва взяли всі необхідні аналізи, результати яких будуть відомі лише за три дні.

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Відомо, що медичний заклад у селищі Комунарка неподалік Москви нині спеціалізується на діагностуванні вірусу Covid-19. Днями туди звернувся ще один іменитий артист Лев Лещенко. Його тест на коронавірус показав позитивний результат, а недуга спровокувала двостороннє запалення легень.

Нині невідомо, де Ігор Ніколаєв міг підхопити недугу.