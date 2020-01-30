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Ікона стилю Блейк Лайвлі на вулицях Нью-Йорка демонструє тренди сезону

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Блейк Лайвлі під час презентації фільму "Ритм-секція" / Getty Imagies

Американська актриса, зірка відомого серіалу "Пліткарка" Блейк Лайвлі, нещодавно здійснила перший вихід після народження третьої дитини. Публічні виходи супроводжуються презентацією фільму "Ритм-секція" у якому акторка зіграла головну роль.

Повернувшись у звичний ритм світського життя, акторка Блейк Лайвлі не опускає можливості демонструвати на вулицях Нью-Йорка свої стильні аутфіти. Так, папараці підловили зірку за багатьма стильними образами.

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Перший справжній фурор зірка спричинила, з'явившись на червоній доріжці в розкішній оксамитовій сукні чорного кольору від Dolce & Gabbana. Вбрання мало глибоке декольте та оголювало тендітні плечі Блейк Лайвлі. Гламурний образ акторка завершила високими шкіряними рукавицями та чоботами від Christian Louboutin.


Блейк Лайвлі на прем'єрі фільму "Ритм-секція" / Getty Images

Розпочала свій звичний вихід акторка із жовтого монохромного комплекту, до якого входили стьобані шорти, біла сорочка, трендовий в’язаний жакет і такого ж кольору тренч Fendi.


Блейк Лайвлі у тренчі-дощовику Fendi / Getty Images

Акцент у другому, не менш сміливому образі Блейк Лайвлі поставила на яскраво-голубу шубу Max Mara Teddy Bear. На Манхеттені 32-річна акторка постала у ніжно-голубій сукні в квіточку і туфлях від Christian Louboutin, які прикрашені стразами. Завершила образ акторка бірюзовими сережками та легким макіяжем.


Блейк Лайвлі у трендовій шубі осінь-зима 2020 / Getty Images

Третій образ американської акторки виявився дещо стриманим та елегантним. Поспішаючи на ранкове шоу "Доброго ранку, Америка", акторка постала у чорно-білому ансамблі. На ній була білосніжна сорочка, оксамитова спідниця, ботильйони, які розшиті візерунками та капелюх зі стрічкою з камінням.


Блейк Лайвлі в об'єктивах папараці / Getty Images

Нагадаємо, у четвер, 30 січня, на українські екрани виходить стрічка у жанрі бойовик та детектив – "Ритм-секція".

Що відомо про фільм "Ритм-секція"?За сюжетом, сім’я Стефані Патрік, яку зіграє Блейк Лайвлі, гине в авіакатастрофі. Головна героїня теж повинна була бути на борту, втім несподіваний збіг обставин змусив її відмовитися від подорожі. Після трагедії, що трапилася з нею, місцеві правоохоронці надто повільно розслідують справу, тому смілива Стефані вирішує сама взятися за пошук причин. Їй вдається дізнатися, що падіння літака було заплановане. Тож тепер перед нею стоїть завдання – знайти винного у смерті рідних та жорстоко відімстити.

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Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Стиль і мода Блейк Лайвлі Голлівуд Новини LifeStyle
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