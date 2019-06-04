Ікона стилю Дженніфер Лопес похизувалась сталевим пресом на церемонії CFDA Fashion Awards
Знаменита американська співачка Дженніфер Лопес вже не вперше удостоюється звання ікони стилю, але на церемонії нагородження CFDA Fashion Awards у Нью-Йорку вона вкотре довела новий статус.
На церемонію фешн-премії Council of Fashion Designers of America (CFDA) зірка прибула в компанії свого коханого та нареченого Алекса Родрігеса. Щаслива парочка оприлюднила чарівні фото в соціальних мережах, на яких закохано обмінюється поглядами та їде на подію в елітному авто.
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"Є ікони, але є лише одна Дженніфер Лопес, леді та джентльмени", – ніжно підписав спільне фото Алекс Родрігес у своєму Instagram.
Алекс Родрігес і Джей Ло їдуть на CFDA Fashion Awards 2019 / Instagram / @arod
Для модного заходу Джей Ло обрала кроп-топ і спідницю з пишним шлейфом від Ralph Lauren в насиченому мандариновому відтінку. Свій look співачка завершила оранжевим клатчем з крокодилячої шкіри, високими босоніжками в тон і діамантовими прикрасами.
Дженніфер Лопес готується до CFDA Fashion Awards 2019 / Instagram / @jlo
Окрім яскравого кольору та модного фасону образу американка прикувала погляди папараці своїм сталевим пресом, над яким вона старанно працює. Засмагле тіло, зібрана зачіска у високий хвіст та насичений макіяж просто відмінно поєднувались у вечірньому образі. Коханий Дженніфер одягнув на світську подію класичний смокінг з білою сорочкою та краваткою.
Алекс Родрігес і Дженніфер Лопес на CFDA Fashion Awards 2019 / Getty Images