Ікона стилю Дженніфер Лопес похизувалась сталевим пресом на церемонії CFDA Fashion Awards

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Алекс Родрігес і Дженніфер Лопес на CFDA Fashion Awards 2019
Алекс Родрігес і Дженніфер Лопес на CFDA Fashion Awards 2019 / www.gettyimages.com

Знаменита американська співачка Дженніфер Лопес вже не вперше удостоюється звання ікони стилю, але на церемонії нагородження CFDA Fashion Awards у Нью-Йорку вона вкотре довела новий статус.

На церемонію фешн-премії Council of Fashion Designers of America (CFDA) зірка прибула в компанії свого коханого та нареченого Алекса Родрігеса. Щаслива парочка оприлюднила чарівні фото в соціальних мережах, на яких закохано обмінюється поглядами та їде на подію в елітному авто.

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"Є ікони, але є лише одна Дженніфер Лопес, леді та джентльмени", – ніжно підписав спільне фото Алекс Родрігес у своєму Instagram.

Дженніфер Лопес на CFDA Fashion Awards 2019
Алекс Родрігес і Джей Ло їдуть на CFDA Fashion Awards 2019 / Instagram / @arod

Для модного заходу Джей Ло обрала кроп-топ і спідницю з пишним шлейфом від Ralph Lauren в насиченому мандариновому відтінку. Свій look співачка завершила оранжевим клатчем з крокодилячої шкіри, високими босоніжками в тон і діамантовими прикрасами.

Дженніфер Лопес на CFDA Fashion Awards 2019
Дженніфер Лопес готується до CFDA Fashion Awards 2019 / Instagram / @jlo

Окрім яскравого кольору та модного фасону образу американка прикувала погляди папараці своїм сталевим пресом, над яким вона старанно працює. Засмагле тіло, зібрана зачіска у високий хвіст та насичений макіяж просто відмінно поєднувались у вечірньому образі. Коханий Дженніфер одягнув на світську подію класичний смокінг з білою сорочкою та краваткою.

Дженніфер Лопес на CFDA Fashion Awards 2019
Алекс Родрігес і Дженніфер Лопес на CFDA Fashion Awards 2019 / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Дженніфер Лопес
Джерело: LifeStyle 24
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