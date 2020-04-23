Ілля Хржановський вперше прокоментував знущання з немовлят-сиріт у фільмі "ДАУ"

Російський режисер Ілля Хржановський викликав хвилю обурення у мережі своїм фільмом "ДАУ". У кінострічці він показав немовлят, до голови яких прикріплювали спеціальні електроди, проводячи процедуру з виявлення епілептичних станів. Після хвилі обурення та заведення кримінальної справи режисер вперше прокоментував скандал.

У програмі "Обережно, Собчак", яка вийшла на ютуб-каналі російської ведучої, Ілля Хржановський заявив, що справді немовлята, які з'явились у фільмі "Дегенерація", були взяті з сиротинця. Окрім цього, він додав, що не всі з малюків були здоровими, що було важливо для його зйомок.

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"Це були немовлята з дитячого будинку. Це були діти, від яких відмовилися батьки. І мені було важливо саме показати цих немовлят, різних, в тому числі тих, які не були абсолютно здоровими. Але це знову ж таки погоджено з лікарями, з усілякими установами. Але мені було важливо показати ось цю крихкість людини, з якої незрозуміло що може вирости", – розповів Ілля Хржановський.

Також він прокоментував резонанс, який викликав його фільм "ДАУ" у мережі. У кінострічці видно, як дітей роздягають, підключають до спеціальних електродів або ж садять у клітку. Окрім цього, немовлята плачуть, на що жоден учасник знімального процесу не зважав. Ілля Хржановський заявив, що жодних дослідів над дітьми не робив, а малюки просто так плакали.

"З ними нічого не робили, ніяких дослідів. З усіма цими немовлятами були медсестри і няні, це видно в кадрі. Діти плакали, коли їх переодягали, що в принципі властиво, ми з тобою знаємо, як батьки немовлят. Так? І плач цей не означає вираження болю, а просто реакцію на світ", – додав він.



У фільмі ДАУ" знущались із немовлят / Facebook / @lena.samojlenko

Як раніше повідомляли журналісти 24 каналу, фільм "ДАУ" – це мистецький проєкт російського режисера Іллі Хржановського, який складається з 13 частин. Кінострічку знімали з 2008 до 2011 року в Харкові, а до створення відео долучились Дмитро Гордон, Нестор Шуфрич та Михайло Добкін. Прем'єру "ДАУ" часто переносили, а після Берлінсього кінофестивалю оприлюднили у мережі.

Першими вийшли частини з назвами "Дегенерація" і "Наташа". У першій і можна побачити жорстокі сцени з немовлятами. На це звернула увагу психологиня Олена Самойленко, яка поділилась інформацією у фейсбуці. Таке поводження з дітьми, за її словами, може повпливати на їхню психіку. Обурював і сам знімальний процес з використанням електродів.

Каст проєкту "ДАУ" використав дітей-сиріт за згодою їх опікунів (це, зазвичай, один директор дитбудинку для всіх), щоб зняти в фільмі, як дітей роздягають, підключають до голів фіксуючі електроди, піддають емоційному і психологічному насильству,

– наголосила Олена Самойленко.

На скандал вже відреагував дитячий омбудсмен Микола Кулеба, який звернувся до правоохоронців з проханням розслідувати справу. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за катування, створення і розповсюдження відео, яке пропагує насилля.