Знаменитий винахідник та мільярдер Ілон Маск та його кохана – співачка Граймс стали батьками спільного сина. Інтрига навколо імені для хлопчика останніми тижнями лише зростала, адже першочергово батьки хотіли дати сину ім'я X Æ A-12, але через каліфорнійські закони змушені були змінити цифру на римські – X Æ A-XII. Тепер стало відомо, чи вдалось їм здійснити задумане.

Згідно з інформацією таблоїду TMZ, у свідоцтві про народження малюка Ілона Маска та Граймс справді вказане ім'я X Æ A-XII. Зіркові батьки, ймовірно, дуже задоволені результатом і зможуть виховувати сина з бажаним ім'ям. Варто додати, що ім'я хлопчика – X, по-батькові AE A-XII, а прізвище – Маск. Правильно ім'я сина Маска звучить так: "Ікс Еш Ей Твелв Маск" або "Ікс Еш Архангел Маск".

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Обраниця Ілона Маска раніше пояснювала значення імені малюка. Так, за її словами, X – це "невідома змінна", Æ – це "ельфів варіант" абревіатури Ai – "кохання і/або штучний інтелект", також саме так називається одна з пісень з останнього альбому артистки, а A-12 – це данина поваги розробленому для ЦРУ США літаку-розвіднику Lockheed A-12. Спочатку у Каліфорнії не хотіли реєструвати ім'я X Æ A-12, тому що воно складається лише з літер, але вони пішли назустріч винахіднику, коли той змінив цифру 12 на римські XII.

Варто додати, що для співачки 32-річної Граймс дитина стала первістком, а от для 48-річного інженера Маска – вже шостим сином.