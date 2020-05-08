Ілон Маск та співачка Граймс не зможуть назвати дитину іменем X Æ A-12

Відомий мільярдер та засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Макс, попри велике бажання назвати свого шостого сина від співачки Граймс дивакуватим ім'ям X Æ A-12, не зможе цього зробити. Причиною стала заборона у Каліфорнії називати дітей іменами, в яких є інші позначення, окрім літер.

Співачка Граймс народила Ілону Маску сина 5 травня, після чого щасливий татусь одразу ж поділився у мережі першим фото з малюком. Ім'я, яке він дав дитині, спочатку здалось шанувальникам жартом, але згодом з'ясувалось, що X Æ A-12 – це справжнє ім'я хлопчика, яке зіркові батьки планували дати дитині. Правильно вимовляти це ім'я потрібно, як Ікс Еш Ей Твелв Маск або Ікс Еш Архангел Маск, повідомляє 24 канал.

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Однак юрист Девід Гласс у виданні TMZ розповів, що закони штату Каліфорнія забороняють використання подібних імен – не можна використовувати в іменах цифри, римські цифри, знаки, умлаути, емодзі або інші символи. Таким чином батьків зобов'яжуть обрати для дитини інше ім'я, але вони зможуть подати апеляцію. Втім, позитивних результатів очікувати не варто. Ймовірно, Ілон Маск та Граймс впишуть ім'я хлопчика латинкою, але в неофіційних документах він називатиметься X Æ A-12.

We really need to see picture of the baby !! Please do share. — Tesla in the Gong (@TeslaGong) May 5, 2020

Додамо, що кохана Ілона Маска раніше розповідала, що не хоче надавати дитині гендерних ознак, допоки дитина сама не обере свою стать, а замість звичного "він" чи "вона" артистка закликає вживати "вони". Окрім цього вона детально пояснила дивакувате ім'я її дитини.

Ім'я хлопчика складається з літер та цифр – X Æ A-12, кожна з яких має своє особливе значення. X – невідома змінна, Æ – ельфійське написання слова "любов" та "штучний інтелект", A-12 – попередник улюбленого літака пари SR-17. "Жодної зброї, жодної оборони, лише швидкість. Неймовірний у бою, але ненасильницький", – пояснила значення імені Граймс та наголосила, що А відповідає назві її улюбленої пісні Archange.