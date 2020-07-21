Винахідник та засновник компанії SpaceX на початку травня став батьком вшосте. Сина Ілону Маску народила епатажна співачка Граймс. Схоже, зірковий татусь в захваті від виховання двомісячного малюка й вирішив показати, як він виріс з часів останнього фото, опублікованого в мережі.

Попри те, що батьки хлопчика з нестандартним ім'ям X Æ A-XII неодружені офіційно, він зростає з мамою та татком, які, схоже, живуть разом. Якщо Ілон Маск не афішує романтичні стосунки з коханою Граймс, то спільні фото з сином публікує в твіттері досить часто. Так, він показав, як виріс двомісячний малюк.

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На фото винахідник тримає сина на руках, спрямувавши свій погляд на нього. Зірковий батько одягнений досить стильно. На ньому чорні штани й сорочка, яку він вирішив розстебнути, одягнувши під низ футболку. Цікавим елементом стала синя хустинка, яку Ілон Маск зав'язав на шиї. Немовля у коричневому костюмі уважно спостерігало за татком. Схоже, син знаменитих батьків спокійно ставиться до зйомок.

"Дитина ще не вміє користуватися ложкою", – написав Ілон Маск в мережі.



Ілон Маск з сином / Фото Twitter / @elonmusk

Нагадаємо, що Ілон Маск і співачка Граймс стали батьками в травні цього року після двох років роману. Для винахідника дитина стала шостою, оскільки він вже виховує 5 нащадків від шлюбу з письменницею Жюстін Вілсон. Малюка пара назвала X Æ A-XII. Ім'я хлопчика – X, по-батькові AE A-XII, а прізвище – Маск. Правильно ім'я сина Маска звучить так: "Ікс Еш Ей Твелв Маск" або "Ікс Еш Архангел Маск".