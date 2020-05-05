Ілон Маск і співачка Граймс стали батьками: відома стать малюка

Канадська співачка Граймс (Клер Буше) народила первістка! Малюка вона виховуватиме з бойфрендом Ілоном Маском, для якого ця дитина вже шоста.

Про поповнення оголосив сам Ілон Маск. На сторінці в твіттер він зізнався, що пологи Граймс відбулись 4 травня. І зіркова матуся, і малюк почуваються добре.

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Окрім цього, Ілон Маск вирішив не тримати у секреті стать дитини. Знаменитий інженер та засновник SpaceX уточнив, що став батьком хлопчика. У дописі він написав і загадкове ім'я дитини "X Æ A-12 Маск", що сприйняли як жарт новоспеченого татуся.

We need the name we literally need it https://t.co/ZnhOxf3vfn — Colombiana (@priscillabanana) May 5, 2020

Як відомо, світові ЗМІ дізнались про вагітність Граймс у січні 2020 року. Мабутня матуся вирішила не приховувати, що чекає на дитину від знаменитого мільярдера-ловеласа Ілона Маска. А от зірковий татусь підтвердив інформацію про поповнення тільки за кілька днів до пологів. У мережі він написав: "Дитина народиться у понеділок". І так і сталось – пологи Граймс відбулись 4 травня в Лос-Анджелесі.

Ілон Маск закрутив роман зі співачкою 2 роки тому. Одразу після розриву стосунків з акторкою Ембер Герд він красувався на червоній доріжці Met Gala з екстравагантною Граймс. Та йти до вівтаря з коханою дівчиною він, мабуть, не квапиться. Ілон Маск вже був тричі одружений: перша його дружина – Жюстін Вілсон, яка за 8 років шлюбу народила засновнику SpaceX 5 дітей, а другою обраницею стала Талула Райлі, з якою Маск двічі йшов до вівтаря.