Ілон Маск і Том Круз знімуть перший фільм у космосі

Засновник компанії Space X Ілон Маск, мабуть, став найбільш обговорюваною зіркою дня. Після того, як стало відомо про пологи його дівчини, з'явилась інформація про зйомки першого фільму в космосі. За даними західних ЗМІ, у створенні унікальної кінострічки візьме участь Том Круз.

Такою новиною поділився рейтинговий таблоїд Deadline. За інформацією журналістів, це вперше художню кінострічку створять у космосі. До проєкту долучився знаменитий винахідник і засновник Space X Ілон Маск, а також NASA.

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Наразі фільм перебуває на стадії обговорення. У зйомках точно візьме участь голлівудський актор Том Круз, найбільш відомий за серією фільмів "Місія нездійсненна".

Джерела таблоїду припускають, що кінострічка буде частиною цієї захопливої франшизи. Як розгортатиметься сюжет унікальної новинки і чи будуть всі кадри створені у космосі, поки невідомо. Не виключено, що саме Том Круз погодиться на екстремальний політ у космос.



Том Круз може полетіти у космос / Geek Wire

Відомо, що актор вкрай рідко довіряє трюки каскадерам та неодноразово наражав себе на небезпеку під час створення фільмів. Так, зйомки фільму "Місія нездійсненна: Наслідки" навіть доводилось зупинити, бо Том Круз зламав ногу, стрибаючи по дахах.