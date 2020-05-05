Ілон Маск показав новонародженого сина: чуттєве фото

Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск вшосте став батьком, тож щасливий татусь вже показав у мережі фото дитини. Співачка Граймс народила бойфренду сина. Для неї новонароджений малюк став первістком.

Світлину з новонародженим сином, Ілон Маск опублікував у Twitter.

До теми Ілон Маск і співачка Граймс стали батьками: відома стать малюка

Після народження дитини, засновник SpaceX лаконічно в дописі зазначив, що з мамою та дитиною все добре. Пологи Граймс відбулися в Лос-Анджелесі 4 травня.

На початку січня ЗМІ вибухнули заголовками про вагітність дівчини Ілона Маска співачки Граймс. Майбутня матуся швидко підтвердила чутки та ділилася тим, як триває її вагітність, публікуючи фото з округлим животом. Згодом мільярдер Ілон Маск також офіційно підтвердив, що співачка Граймс чекає від нього первістка.

Нагадаємо, раніше Граймс заявляла, що не планує надавати майбутній дитині жодних гендерних ознак. Стать буде залишатися невизначеною до того часу, поки малюк самостійно не обере свою ідентичність. Замість звичного "він" чи "вона" артистка закликає вживати "вони".

Про стосунки Ілона Маска та Граймс почали говорити у травні 2018 року, коли пара з'явилася разом на червоній доріжці балу Інституту костюма у Нью-Йорку. Відтоді закоханих бачили разом на прогулянках з дітьми винахідника, який виховує п'ятьох синів від шлюбу з канадською письменницею Джастін Маск.