Ілон Маск розсекретив дату народження спільної дитини зі співачкою Граймс

Мільярдер-винахідник вперше публічно підтвердив, що співачка Граймс чекає первістка від нього. Ілон Маск оголосив дату, коли вшосте стане татом. Малюк пари з'явиться на світ вже завтра, 4 травня. Зіркові батьки не розкривають ані стать нащадка, ані ім'я майбутньої крихітки.

На початку січня світова преса вибухнула заголовками про вагітність дівчини Ілона Маска співачки Граймс. Майбутня зіркова матуся швидко підтвердила чутки та радо ділилася тим, як триває її вагітність, публікуючи фото з округлим животом. Проте іменитий татусь вперше підтвердив те, що стане батьком для первістка виконавиці, та навіть назвав дату появи малюка на світ на особистій сторінці в твіттері.

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На початку березня Граймс підтвердила, що чекає дитину від Ілона Маска. Тоді в одному з інтерв'ю вона зізналася, що безмежно любить свого бойфренда, а він у свою чергу ставиться до неї дуже добре та підтримує. Тоді ЗМІ з нетерпінням чекали на коментар винахідника, проте той вперто уникав будь-яких розмов про вагітну дівчину.

Ілон Маск зважився на привселюдну заяву лише за кілька днів до появи на світ свого шостого нащадка. "Дитина народиться у понеділок", – лаконічно написав він. Згодом у його твіттері з'явився ще один допис: "Моя дівчина Граймс злиться на мене". Засновник SpaceX не вдавався до деталей та не обгрунтував, чим спричинені непорозуміння зі співачкою. Можливо, вона хотіла залишити дату народження первістка у таємниці.

Baby due on Monday — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020



Нагадаємо, справжній резонанс викликала заява Граймс про те , що вона не планує надавати майбутній дитині жодних гендерних ознак. Стать буде залишатися невизначеною до того часу, поки малюк самостійно не обере свою ідентичність. Замість звичного "він" чи "вона" артистка закликає вживати "вони".

Дебютна публічна поява винахідника Ілона Маска та епатажної канадської співачки відбулася в травні 2018 року на червоній доріжці балу Інституту костюма у Нью-Йорку. Відтоді закоханих бачили разом на прогулянках, одна з яких навіть пройшла разом з дітьми винахідника, який виховує п'ятьох синів від шлюбу з канадською письменницею Джастін Маск.