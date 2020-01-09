Ілон Маск та співачка Граймс чекають народження малюка –ЗМІ

У мережі обговорюють можливу вагітність 31-річної канадської артистки. Приводом для цього став новий допис зірки в інстаграмі, на якому вона з'явилася оголеною та з зображенням немовляти на животі. А її коментар про вагітність лише підтвердив здогадки шанувальників.

Дебютна публічна поява винахідника Ілона Маска та епатажної канадської співачки та продюсерки Граймс відбулася в травні 2018 року на червоній доріжці балу Інституту костюма у Нью-Йорку. Відтоді закоханих бачили разом на прогулянках, одна з яких навіть пройшла разом з дітьми генерального директора SpaceX.

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Розмови про ймовірну вагітність спровокувала сама Граймс, опублікувавши провокативне фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона поділилася відвертим кадром, на якому позувала топлес.

Груди зірка прикрила за довгими косами, а для більшого епатажу обрала кольорові лінзи. Проте головним елементом світлини стало зображення малюка на оголеному животі співачки.

Зазначимо, що перше фото, яке з'явилося на сторінці знаменитості, не пройшло цензуру соціальної мережі, адже на ньому Граймс засвітила соски. Проте шанувальники встигли відреагувати на екстравагантний кадр, залишивши промовистий коментар: "Мені подобається, що ти не приховала груди, виглядаєш приголомшливо".

Я думала про те, щоб їх приховати. Але мені здається, що без сосків фото виглядає не так дико. А вагітність – це дуже дикий і войовничий стан,

– написала виконавиця.

Зауважимо, що ця вагітність стане першою для 31-річної Граймс. У той час її обранець виховує п'ятьох синів від попереднього шлюбу з канадською письменницею Джастін Маск, стосунки з якою тривали впродовж 8 років.