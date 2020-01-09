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Ілон Маск та співачка Граймс чекають народження малюка –ЗМІ

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Ілон Маск та співачка Граймс / Getty Images

У мережі обговорюють можливу вагітність 31-річної канадської артистки. Приводом для цього став новий допис зірки в інстаграмі, на якому вона з'явилася оголеною та з зображенням немовляти на животі. А її коментар про вагітність лише підтвердив здогадки шанувальників.

Дебютна публічна поява винахідника Ілона Маска та епатажної канадської співачки та продюсерки Граймс відбулася в травні 2018 року на червоній доріжці балу Інституту костюма у Нью-Йорку. Відтоді закоханих бачили разом на прогулянках, одна з яких навіть пройшла разом з дітьми генерального директора SpaceX. 

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Розмови про ймовірну вагітність спровокувала сама Граймс, опублікувавши провокативне фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона поділилася відвертим кадром, на якому позувала топлес.

Груди зірка прикрила за довгими косами, а для більшого епатажу обрала кольорові лінзи. Проте головним елементом світлини стало зображення малюка на оголеному животі співачки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Grimes (@grimes)

Зазначимо, що перше фото, яке з'явилося на сторінці знаменитості, не пройшло цензуру соціальної мережі, адже на ньому Граймс засвітила соски. Проте шанувальники встигли відреагувати на екстравагантний кадр, залишивши промовистий коментар: "Мені подобається, що ти не приховала груди, виглядаєш приголомшливо".

Я думала про те, щоб їх приховати. Але мені здається, що без сосків фото виглядає не так дико. А вагітність – це дуже дикий і войовничий стан,
– написала виконавиця. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Grimes (@grimes)

Зауважимо, що ця вагітність стане першою для 31-річної Граймс. У той час її обранець виховує п'ятьох синів від попереднього шлюбу з канадською письменницею Джастін Маск, стосунки з якою тривали впродовж 8 років. 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Ілон Маск Зіркові мами
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