Українська танцівниця, переможниця проєкту "Танці з зірками 2018" Ілона Гвоздьова зізналася, що вдруге вагітна. Тепер вона вирішила розповісти шанувальникам, як відчула, що в ній зародилося нове життя. Зірка каже, що всі тести на вагітність показували негативний результат.

Ілона Гвоздьова розповіла, що зараз перебуває на п'ятому місяці вагітності. Жінка почувається добре і вже зовсім скоро знову ділитиметься з шанувальниками активними тренуваннями та корисними вправами для майбутніх матусь. А поки що вона опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі допис, у якому розповіла про те, як материнський інстинкт допоміг їй зрозуміти, що вона носить під серцем дитину.

Читайте також: Тарас Тополя і Alyosha розсекретили стать майбутньої дитини

Як Ілона Гвоздьова дізналася, що вагітна?

Ілона розповіла, що ця історія розпочалася ще під час сімейного відпочинку в Домінікані. Там жінка щодня бачила поруч лелек, постійно снилися сни про риболовлю і вона думала, що все це може означати.

Після того, як повернулася в Київ, через тиждень почала відчувати різкі зміни всередині себе. Вона робила тести, проте всі вони показували негативний результат. Водночас танцівниця відчувала, що в ній вже зародилося життя, тіло одразу стало іншим. Вночі вона відчувала зміни в області живота, в неї змінилися смакові рецептори і всі страви пересолювала. Також знаменитість часто плакала, що для неї взагалі не характерно.

Протягом двох тижнів я майже через день робила тести, оскільки материнський інстинкт підказував мені, що життя всередині вже зародилося. Для того, щоб переконатися в цьому я пішла до гінеколога, який сказав мені: "Так, ви вагітна",

– поділилася хореографиня.

Як пройшов перший триместр вагітності?

Зірка каже, що токсикозу майже не було, лише інколи нудило на рибу. Займатися танцями та тренуваннями вона продовжує, проте в полегшеному варіанті. Ілона зізналася, що однією з головних переваг вагітності є груди. Вона нарешті стала відчувати їх. За перші три місяці набрала 5 кілограмів і поки що дуже спокійно на це реагує.

За словами Ілони, під час першої вагітності (зараз Гвоздьова виховує доньку, якій чотири з половиною роки) на 6-7 місяці була печія, проте зараз вона з'явилася набагато раніше. Також на першому триместрі їй постійно хотілося пити томатний сік.

Раніше Ілона зазначала, що розповідатиме підписницям, як проходить її вагітність та ділитиметься своїм досвідом і порадами.