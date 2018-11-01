Ілона Гвоздьова – відома українська танцівниця, педагог-хореограф, учасниця телевізійного талант-шоу "Танцюють всі". Заміжня, виховує донечку. 26 листопада у прямому ефірі каналу 1+1 здобула перемогу в шоу "Танці з зірками 2018" з шоуменом Ігорем Ласточкіним.

Біографія Ілони Гвоздьової

Народилася танцівниця 5 серпня 1988 року в селі Останіно, що в Криму. З 1993 року займалася в студії бального танцю "Грація". З 2005 по 2007 рік Гвоздьова перейшла до студії сучасного танцю "А-Стиль". Саме в цей час почала працювати викладачем хіп-хопу, фанку та техно. На фестивалі "А-стиль" стає чемпіонкою з хіп-хопу.

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З 2007 по 2009 рік танцівниця працювала головним тренером Київської студії сучасного танцю "Денс плюс" за напрямками: хіп-хоп, локінг, хаус, джаз-фанк, контемпорарі, джаз. Також Ілона працювала помічником організатора фестивалів і конкурсів "Різдвяний Київ", "Київська муза", "Арт-весна".

У 2008 році перемогла на Чемпіонаті України з фанку. У 2009 році брала участь в танцювальному телевізійному проекті "Танцюють всі 2", в якому увійшла в трійку кращих танцівниць України. У 2010 році закінчила Київський національний університет культури і мистецтв.



Ілона Гвоздьова переможниця шоу "Танці з зірками 2018"

У 2011 році вперше взяла участь участь у проекті "Танці з зірками". Партнером Ілони став Олександр Кривошапко. У 2018 році на паркет стала з шоуменом Ігорем Ласточкіним. 25 листопада пара отримала перемогу в шоу "Танці з зірками 2018". У фіналі проекту вони змагалися з такими танцювальними парами як Леся Нікітюк та Максим Єжов, які посіли в проекті друге місце та Іраклі Макацарієм і Яною Заєць, які посіли третє місце. В честь тріумфу отримала в подарунок від чоловіка автомобіль.

Спасибі Івану Хомячуку за такий несподіваний подарунок, я в шоці! Слів немає, одні емоції,

– зазначила танцівниця.

Танцівниця активно використовує YouTube канал Gvozdeva Dance, де навчає охочих усіх хитрощів танцю.