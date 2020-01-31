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Ілона Гвоздьова гостро відреагувала на зради Остапчука: Ти – людина-л*йно року

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Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова / Instagram / @ilonagvozdeva

Пристрасті навколо розлучення Володимира Остапчука та Олени Войченко не затихають. Після того, як дружина шоумена розповіла про зради коханого, ведучий вирішив сам дати інтерв'ю, яке вийде у скорому часі. А поки вітчизняні зірки висловлюють власні думки про ситуацію, зокрема, не стримала емоцій і партнерка Остапчука по "Танцях із зірками 2019" Ілона Гвоздьова.

У своєму інстаграмі Ілона Гвоздьова залишила публікацію, де розкритикувала свого експартнера по проєкту "Танці з зірками 2019".

До теми: Володимир Остапчук прокоментував скандальне інтерв'ю колишньої дружини

"Дострибався ти, Вова!" – написала хореограф на своїй сторінці. Деякі фанати підтримали жінку у таких словах, а деякі повважали за потрібне не лізти Ілоні у життя іншої сім'ї.

 

Втім, не лише ці слова про Володимира Остапчука Ілона залишила на просторах інстаграму. Після реакції ведучого на інтерв'ю його дружини, з якою розлучається після 12 років шлюбу, про його численні зради, Гвоздьова залишила коментар, де гостро відреагувала на ситуацію, яка відбувається.

І тут ти вирішив розпіарити себе!!! Ну ти й шоумен, звісно!!! Та ти, Вова, людина-лайно року, а не шоумен року! Є, є такий кубок, забирай його собі,
– вразила Ілона Гвоздьова.

Відомо, що пояснення самого Остапчука про заяву дружини вийде найближчим часом у програмі "Світське життя" на каналі "1+1".

Володимир Остапчук Ілона Гвоздьова
Коментар Ілони Гвоздьової до публікації Остапчука в інстаграмі / Скріншот

Що відомо про Володомира Остапчука та Ілону Гвоздьову?

За крок до фіналу "Танців з зірками 2019" шоу покинули одні з фаворитів – Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова. Ще восени хореограф натякала на надмірну зірковість Володимира, що і стало причиною їхньої спільної поразки. Вона вважає, що її партнер в один момент забув, що повинен працювати в команді.

До теми: Партнерка Володимира Остапчука розкритикувала його за фіаско на "Танцях з зірками"

"Не хочу його образити, але, по-моєму, в якийсь момент Володимир Остапчук захотів кубок настільки сильно, що забув: це шоу – командний проєкт, в якому дуже важлива робота в парі. Володю, мабуть, затопило загальне захоплення, велика кількість прихильниць навколо, і він почав думати, що і сам може доводити свою майстерність на танцювальному майданчику", – заявила Ілона Гвоздьова, одночасно підтримуючи його, що той показував хороші результати на паркеті і був гідний фіналу.

Танці з зірками 2019 – виступ Володимира Остапчука та Ілони Гвоздьової

Також відомо, що Ілона Гвоздьова неабияк здружилась із дружиною Остапчука – Оленою Войченко, де вони взаємно обмінювались позитивними думками одне про одного. Войченко розповідала своїм підписникам в інстаграмі, що Ілона – це втілення сили і цілеспрямованості. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для життя, руху вперед і розвитку кожному з нас потрібна мотивація/натхнення. Ми черпаємо їх з різноманітних джерел: родина, близькі, улюблена робота, хоббі чи внутрішні пориви. Та інколи необхідний приклад, Людина, яка надихає і підказує шлях. Особливе захоплення у мене викликають сильні жінки, яким вдається знаходити час і можливості балансувати між родиною, материнством і улюбленою справою. На щастя, прикладів більш ніж вдосталь. Одна з них - неймовірно талановита і дуже добра @ilonagvozdeva. Ця тендітна дівчина - втілення сили і цілеспрямованості. Дякую, Ілоно, за підтримку і наснагу! Ти демонструєш, як невтомна багаторічна праця і відданість мрії приносять успіх! Твоя людяність і справедливість додають впевненості і віри у себе. Сьогодні я ділюся вдячністю і прошу Вас підтримати тих, кому це справді потрібно. А саме випускників інтернатів та сиріт, які мають інвалідність. Підтримайте Всеукраїнську благодійну акцію #зробименіхаб, влаштовану для відкриття інклюзивного хабу у Харкові. Долучайтеся до акції, напишіть пост з вдячністю людині, яка Вас надихає, підтримує, допомагає + #зробименіхаб і зробіть внесок. Посилання у шапці профіля. #зробименіхаб #ilonagvozdeva #небудьбайдужим #творидобро #bekind #helpingisbeautiful

Допис, поширений Olena Voychenko (@olenavoychenko)

 

 

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Теги: LifeStyle Зіркові розлучення Скандал
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