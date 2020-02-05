Ілона Гвоздьова розповіла, як розлучення Володимира Остапчука вплинуло на неї

Танцівниця, учасниця проєкту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова відверто висловлюється про свого партнера по телешоу Володимира Остапчука. Жінка не стримує емоцій і не приховує, що сердиться на ведучого.

Днями Ілона Гвоздьова на своїй інстаграм-сторінці опублікувала допис, в якому розкритикувала експартнера по проєкту "Танці з зірками 2019". Саме під час участі у шоу Володимир Остапчук заявив, що йде з родини. У коментарі сайту ТСН.ua хореографиня розповіла, що таке рішення ведучого негативно вплинуло на її родину та репутацію.

Читайте також: Володимир Остапчук зізнався, що буде з його нерухомістю після розлучення

Володимир Остапчук розлучився зі своєю дружиною Оленою Войченко після 14-ти років шлюбу. Нещодавно Олена дала інтерв'ю, в якому розповіла, що шоумен неодноразово зраджував їй. Проте сам Володимир запевняє, що жодних зрад не було.



Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова на проєкті "Танці з зірками" / Instagram / @vova_ostapchuk

Ілона Гвоздьова розповіла, що між нею на Володимиром були виключно робочі стосунки, а у його сімейні справи вона не втручається. Також артистка зазначила, що Остапчук завдав їй травму, заявивши про розлучення.

Щодо скандалу у їхній родині я не буду давати жодних коментарів. Це не моя справа, нехай розбираються самі. Але те, що на проєкті "Танці з зірками" своєю заявою про розлучення Володимир Остапчук завдав моральну травму мені і моїй родині, а також поставив пляму на моїй репутації – це факт. Бажаю їм вирішити їхні проблеми з мінімальними втратами для обох і щоб діти були щасливі. У нас з Володимиром були виключно робочі стосунки. Після закінчення проєкту ми не спілкуємося,

– зізналася танцівниця.



Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова / Instagram / @vova_ostapchuk