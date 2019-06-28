Ілону Маску – 48: як модель Мей Маск виховала успішного інженера в умовах економічної бідності

Складно знайти людину, яка жодним чином не чула про ім'я Ілона Маска. Він – видатний інженер, винахідник та підприємець, співзасновник компанії PayPal, засновник компаній SpaceX, Tesla, SolarCity та The Boring Company. Чоловіку 28 червня виповнюється 48 років. Зрозуміло, що він не став успішним від народження, а більше про дитинство, а саме виховання матері – читайте в матеріалі LifeStyle 24.

Матері інженера Мей Маск у квітні цього року виповнилося 71 рік, а вона досі є успішною моделлю з 56-річним досвідом. Жінка за спеціальністю є дієтологом. Мей виховала трьох дітей – Ілона, дочку Тоску та сина Кімбала.

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Зводили кінці з кінцями

Мей Маск розпочала займатися моделінгом у 15 років, а у 1989 році разом з дітьми вона перебралася з ПАР в Торонто. Тоді економічне становище сім'ї було не простим, тому жінка важко працювала на п'яти роботах.

Так, мама Ілона Маска влаштувалася на роботу в Університет Торонто для того, щоб її діти змогли там навчатися безкоштовно. Також вона вела модельні курси, майстер-класи зі здорового харчування і працювала дієтологом.

У цей час діти також допомагали матері. Тоска працювала у магазині, а Ілону вона допомогла влаштуватися в Microsoft, де працював чоловік її колеги.

Перше, що ми зробили, коли я отримала зарплату, це купили килим на підлогу, щоб сидіти на ньому. Жодних меблів у нас не було. А з наступної купили Ілону комп'ютер. Так що він сидів за комп'ютером прямо на підлозі,

– згадує Мей Маск.

"Вони досягли всього самі"

За словами моделі, її діти такі ж працелюбні, як і вона. Мей Маск зізналася, що успіх її дітей – це лише їхня заслуга, а не її. Вона лише показувала своїм особистим прикладом те, як наполегливо треба працювати, щоб отримати щось.

"Я ніколи не допомагала моїм дітям. Я занадто багато і тяжко працювала, вони всього досягли самі", – додала матір Ілона Маска.

Так, у 1995 році Ілон з братом Кімбалом запустили софтверну компанію Zip2. Кожних шість тижнів Мей відвідувала синів та допомагала скласти їм бізнес-план. Жінка згадує, як робила з ними презентацію для інвесторів до пізньої ночі.

Ми так втомилися в той день, що коли пішли потім в найкращий ресторан в Пало-Альто, я сказала: "Це останній раз, коли я плачу за нашу вечерю". C тих пір я дійсно жодного разу не платила за них,

– розповіла знаменитість.

Вона також вклала всі свої заощадження ( у розмірі десяти тисяч доларів) в компанію, щоб хлопці мали змогу оплачувати оренду офісу та інші витрати.

У 1999 році Zip2 купила компанія Compaq за 307 мільйонів доларів, з яких її син Ілон заробив 22 мільйони.



Ілон Маск з мамою Мей Маск / Getty Images

Як діти виконали обіцянку

У 50-річному віці Мей отримала подарунок від своїх дітей "маленький іграшковий будинок і маленьку іграшкову машинку розміром із сірникову коробку, які сказали: "Коли-небудь ми купимо тобі справжні".

Тоді у сім'ї грошей на будь-які подарунки не було, але завдяки таланту, розуму та праці – діти згодом виконали свою обіцянку матері та стали успішними людьми.



Ілон Маск у дитинстві

Як додає Мей Маск, видатному інженеру Ілону не потрібні дорогі речі, тому що він жив в складних економічних умовах.

Мене дуже засмучує, коли люди говорять про сина: "О, так він просто хоче більше заробити". Ні, гроші для нього ніколи не були важливі. Він просто одержимий своєю ідеєю,

– заявила знаменита матір.



Ілон Маск / Getty Images