"Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас": перший український військовий екшн про добровольців

Перший український повнометражний художній фільм про бої за Іловайськ під час війни на Донбасі, який відверто розповідає про жах "зеленого коридору" – у широкому прокаті. Чому цей фільм точно заслуговує на увагу – читайте в кіноогляді 24 каналу.

Перший український військовий екшн про Іловайську трагедію

Фільм режисера Івана Тимченка заснований на реальних подіях. Він чесно розповідає про кривавий серпень 2014-го, коли російські бойовики підло атакували воїнів АТО під Іловайськом на Донбасі. Українці потрапили в нищівне оточення. 29 серпня під час виходу "зеленим коридором" загинули 129 осіб. За останніми даними, загальні втрати українських сил у цих боях можуть сягати 420 бійців.

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Над сценарієм першого українського екшну про Іловайську трагедію більше двох років працював журналіст і письменник Михайло Бриних. Він створював його на основі численних матеріалів в пресі і реальних історій добровольців, які брали участь в операції зі звільнення Іловайська.



Фільм про Іловайську трагедію вийшов у прокат

У зйомках залучили реальних добровольців, які видерлись через пекло Іловайська до своїх

Знімали військову драму у 2018-му під Києвом. Залучили майже 50 бійців, які пройшли через Іловайський котел. Якогось дива Міноборони на той час не допомогло зі зйомками взагалі. За словами продюсера, була тотальна заборона від начальника Генштабу до підрозділів – "у жодному разі не допомагати зйомкам". Реальною бронетехнікою та зброєю поділився полк "Азов".



Зйомки фільму відбувались на Київщині

Водночас у сам фільм "вбудували" лише одну документальну зйомку. Проте кінотворці зазначають: на 80% – це реконструкція того, що було насправді, очима бійців, яким вдалося видертись крізь горнило пекла "зеленого коридору".



Кадри зі знімального майданчика "Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас"

Персонажі фільму мають реальних прототипів, сюжетних ліній – кілька

Фільм складається з кількох сюжетних ліній, і розповідає про найспекотніше літо війни, у якому чимало українських воїнів лишилось навіки.

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Командир штурмової групи батальйону "Донбас" Бішут, поранений у бою за Іловайськ, дивом лишається живий в окупованому місті серед ворогів. Його розшукує призначений комендантом Іловайська російський офіцер Рунков, для якого ця війна перетворилася на особисту трагедію. Він жадає не справедливості, а помсти... Але що далі?

Дивіться трейлер до фільму Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас": відео

Цікаво, що генеральний продюсер картини і виконавець однієї з головних ролей Тарас Костанчук, який у 2014 році був командиром штурмової групи батальйону "Донбас", зіграв у фільмі самого себе.



Тарас Костанчук у фільмі "Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас"

У 2014-му місцеві жителі упродовж місяця дійсно переховували реальних "Бішута" і його друга "Квентіна" (Руслана Сокольника) від коменданта окупантів. У той час їхні бойові побратими "Шульц", "Скіф", "Франко", "Літак", "Карат" та інші гинули один за одним. Історії цих загиблих бійців і лягли в основу сценарію картини, що і надає фільму особливої історичної вартості.

Одна з головних сюжетних ліній – запеклі бої за Іловайськ та "вихід" з ворожого оточення крізь "зелений коридор". Паралельно розгортається потужна лінія сюжету, де двоє добровольців продираються на підконтрольну Україні територію крізь нескінченні соняшники і жорстокі степи зболеного Донбасу.

Я сюди вбивати окупантів прийшов, а не вмирати,

– каже доброволець.

І він з побратимом таки продираються на волю. І роблять вони це героїчно, бо, зрештою, знищують ворожий танк замість вбити себе гранатою....



Добровольці у кінострічці про Іловайськ

Тандем військової драми та бойовика. Чи вдало?

Це кіно цілковито витримане у стилі військового бойовика (екшну). Щосекунди відчувається інтрига і непередбачуваність розвитку дії. Нашої крові, пульсуючої напруги і не бутафорського національного спротиву тут точно достатньо. Кінотворцям успішно вдалося поєднати драму із нестримними діями: вибухами, стріляниною, автомобільними переслідуваннями дорогами Донбасу та кривавими реалістичними боями.

Повні жаху обличчя мирних, які здають своїх же

У фільмі промовисто показали силу російської пропаганди на Донбасі, яка добряче промила мізки місцевим жителям. Тут ви побачите затурканих нажаханих місцевих, які не відразу розуміють, хто по них стріляє, і хто взагалі є "нашими".



Кадри із фільму "Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас"

Також відчуєте всю ницість людей, які під страхом смерті і з необдуманого бажання вислужитись здають українських бійців, які нещодавно витягували з їх спин уламки снарядів...

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Цей фільм – квінтесенція зради і тупості значної частини місцевих, через яких і стала можливою окупація ворожою російською підлотою Донбасу. Але разом з тим ви почуєте, що серед місцевих також є люди, які не тікають зі своєї землі і вичікують закінчення війни перемогою України. Достоту, як і в житті.

У військовій драмі сміливо не оминули скандальні моменти

Наприклад, у ній чесно йдеться про зловісний наказ брати Іловайськ і закріпитись навколо Донецька без нормальних розвідувальних даних і підкріплення. А також у повній красі продемонстрували слабкодухість тодішнього комбата Семена Семенченка. Так-так, того самого, якого звинувачують у смертях десятків бійців АТО. У фільмі показано, до чого призводить його бажання врятуватись.



Перший фільм про Іловайськ

Але, безумовно, найбільшим злом є російські окупанти. І саме вони – основні винуватці Іловайської трагедії! Бо під керівництвом російської підлоти відбувався "вихід" з оточення. І саме окупанти збрехали й накрили нищівним вогнем українців, перетворивши мирний "зелений коридор" на безпорадне мертвотне пекло!

Гра акторів: персонажі характерні, але що з ними не так?

Фільм потішить якісною акторською грою й вдало підібраними персонажами. Настільки, що від одного вигляду російської нечисті вас прориватиме на злість та огиду.



Одні з героїв фільму про Іловайськ

Але фільму не вистачило чітко промальованих персонажів: вони більше схожі на збірні образи, аніж на живих людей. Коли російського коменданта просто відпускають "додому", геть не віриться у правдоподібність. Під великим питанням, чи є доцільною необґрунтована героїзація українських бійців, які відпускають без будь-якого покарання окупанта, але водночас говорять, що ще повернуться на Донбас з українським прапором.

Також претензійним є зображення, що, мовляв, російські бойовики дали наказ розстрілювати колону добровольців після того, як з оточення успішно вибрались українські армійці. Бо насправді це було не зовсім так і втрат серед Збройних сил України чимало.

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Варто не оминути увагою, що кіно – поетичне, істинно художнє. Вдала операторська й режисерська робота занурює в атмосферу й пришпилює до глядацького крісла. Довго з очей не сходить красива сцена сексу на фоні старту виїзду колони з Іловайську... А далі – нищівний розгром.

На загал, фільм "Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас" також вартує уваги глядачів, бо дає зрозуміти: бойові втрати українських захисників не мають бути даремними, а війна на Донбасі триває і досі...



Фільм про Іловайськ презентували в Одесі

Насамкінець, цей фільм – достойне свідчення, що українське кіно на військову тематику тішить якістю і стабільно набирає обертів. Поспішайте оцінити на власні очі в кінотеатрі вашого міста.

Автор: Катерина Петренко