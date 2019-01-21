Ілюстратори Pictoric проведуть відкритий Artist Talk у Києві

22 січня у столичному арт-просторі ЦУМ відбудеться відкрита зустріч з учасниками художньо-ігрового проекту PictoricBox, на якій ілюстратори Pictoric розкажуть не тільки про виставку, а й разом з гостями зіграють у нову захоплюючу гру для всієї родини.

До 30 січня в арт-просторі ЦУМ проходитиме виставка PictoricBox. Її гості не тільки першими можуть побачити 100 творів всесвітньо відомих ілюстраторів, які стали основою нової настільної гри з аналогічною назвою, а й мають можливість протестувати гру у спеціальній ігровій зоні PictoricBox Play Zone. Вхід для всіх бажаючих – вільний.

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Галерея PictoricBox

Автори концептуальних ілюстрацій – Анна Сарвіра, Олег Грищенко, Тетяна Денисенко, Поліна Дорошенко, Анна Іваненко, Женя Полосіна, Олена Старанчук, Анна Андреєва, Юлія Тверітіна, Валерій та Олена Тихонюк, Ілля Угнівенко.

На зустрічі 22 січня художники особисто розкажуть про те, як створювався проект, та поділяться своїми ідеями щодо того, яким чином індустрія розваг впливає на розвиток світового арт-ринку. І, звичайно ж, гості протестують гру разом з її творцями,

– зазначає один із організаторів виставки Дмитро Палієнко, засновник Sky Art Foundation, а також співавтор ідеї створення нової гри.



Нова гра PictoricBox

Передбачається, що нова гра вийде у масовий тираж вже у поточному році. При цьому, українці стануть першими, хто отримає доступ до художньої гри, яка "спалахне" яскравою зіркою на світовому ринку, впевнені її автори.

Що таке Pictoric?Це співтовариство ілюстраторів, дизайнерів-графіків і художників. Мета його створення – реалізація спільних проектів і популяризація якісної сучасної ілюстрації в Україні та за кордоном, а також ведення просвітницької діяльності. Для цього Pictoric проводить творчі виставки, майстер-класи, лекції, круглі столи й зустрічі. Одним із пріоритетних напрямів діяльності клубу є налагодження співпраці між художником та видавцем, а також популяризація творчості молодих авторів. Головна "умова" вступу до клубу ілюстраторів України – оригінальний авторський стиль, що йде в ногу з актуальними тенденціями у графічному мистецтві.