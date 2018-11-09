Imagine Dragons презентували новий альбом "Origins": аудіо та відео

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Imagine Dragons випустили новий альбом Origins – 9 листопада 2018
Imagine Dragons випустили новий альбом Origins – 9 листопада 2018 / cbemeraldcoast.com

9 листопада американський інді-рок-гурт Imagine Dragons презентували новий альбом "Origins". Це четвертий студійний альбом гурту. Попередній альбом "Evolve" Imagine Dragons презентували у червні 2017 року.

У делюкс-версію платівки увійшло 15 композицій, серед яких вже відомі "Natural", "Machine" і "Zero", які гурт презентував раніше. На офіційній сторінці  Imagine Dragons у Twitter повідомляється, що альбом уже доступний для прослуховування та скачування на основних музичних платформах. Композиції виконані в характерному стилі гурту, до якого звикли поціновувачі.

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У своєму інтерв'ю вокаліст Ден Рейнольдс розповів, що група неабияк плідно працювала над новою платівкою, намагаючись випустити її якнайшвидше, оскільки музиканти переживали, що пісні застаріють ще до їхнього виходу. 

У нас були пісні, які ми написали одразу після виходу "Evolve" і подумали: "Можливо, нам варто почекати декілька років, як і всім музичним гуртам, і тоді випустити новий альбом. Пізніше підкралася інша думка: "А чому б нам не зробити це просто зараз?",
– поділився Рейнольдс.

Слухайте аудіо-тизери нового альбому "Оrigins":

 

1. Imagine Dragons – "Natural" 

За словами вокаліста гурту – це пісня про "пошук себе, про бажання і здатність протистояти будь-яким нещастям на вашому шляху".

 

2. Imagine Dragons  – "Boomerang"

У композиції йдеться про важкі стосунки хлопця та дівчини. Ліричний герой порівнює свою кохану з бумерангом, який повертається, коли його випускаєш.

 

3. Imagine Dragons – "Machine"

Композиція наповнена відчаєм і небажанням бути частиною машини, гвинтиком системи, деталлю механізму.

 

4. Imagine Dragons – "Cool Out"

 

5. Imagine Dragons – "Bad Liar"

Судячи з усього, у пісні хлопець звертається до дівчини з проханням повірити йому.

 

6. Imagine Dragons – "West Coast"

 

7. Imagine Dragons – "Zero"

 

8. Imagine Dragons – "Bullet in a Gun"

 

9. Imagine Dragons – "Digital"

 

10. Imagine Dragons – "Only"

 

11. Imagine Dragons – "Stuck"

 

12. Imagine Dragons – "Love"

 

13. Imagine Dragons – "Birds"

 

14. Imagine Dragons – "Burn Out"

 

15. Imagine Dragons – "Real Life"

 

Нагадаємо, 31 серпня у Києві відгримів грандіозний концерт американського рок-гурту Imagine Dragons. Шоу було неймовірним та запам'ятається тисячам прихильників колективу.

гурт київ
Гурт Imagine Dragons в Києві

дей рейнольдс
Ден Рейнольдс
 

Теги: LifeStyle Новини України Новини культури Музика
Джерело: 24 канал
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