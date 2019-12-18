Imagine Dragons йде зі сцени: відома причина

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Imagine Dragons / Instagram / @imaginedragons

Легендарний американський гурт анонсував про припинення сценічної діяльності. Фронтмен Ден Рейнольдс заявив, що музикантам потрібно взяти паузу в творчості та приділити час не лише гастролям, а й своїм родинам. Проте артисти не прощаються з музикою. Вокаліст стверджує, що продовжує писати пісні для колективу.

Один із найвідоміших рок-гуртів сучасності "Imagine Dragons" вирішив перепочити від безперервних гастрольних турів. Про таке знакове рішення лідер колективу Ден Рейнольдс розповів виданню CNN

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"Imagine Dragons" протягом десятиліття творили власну істрію у світовій музиці й об'їздили сотні міст з п'ятьма концертними турами. Зараз чоловіки прагнуть приділити увагу іншим не менш важливим ролям – батька та чоловіка. Проте учасники гурту стверджують, що не залишать своїх шанувальників без власної творчості надовго. 

Ми просто хочемо взяти перерву, возз'єднатися зі своїми родинами та друзями. Після майже десятиліття в дорозі нам потрібно спочатку дізнаватися, що означає бути батьком, товаришем і сином. Зараз це особливо важливо, адже у мене нещодавно народилася дитина, ще у нашого гітариста теж не так давно з'явилися діти, тому ми просто намагаємося бути батьками. А якщо буде тяжко, то ми скоро вирушимо в дорогу,
– запевнив Ден Рейнольдс. 

Зараз музикант відпочиває в Лас-Вегасі разом з дружиною Ейжою Волкман і своїми дітьми: семирічною донькою Ерроу, дворічними близнючками Джіа і Коко, а ще з новонародженим хлопчиком Валентином. 

Також Ден Рейнольдс зможе присвятити час своєму здоров'ю, адже страждає від хронічних болей у спині та суглобах. Під час турів йому вдавалося тримати себе у формі лише завдяки дієті, спеціальним фізичним вправам та розтяжці. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Музика
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