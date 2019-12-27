Новорічний стіл: як приготувати смачне імбирне печиво

Вже за декілька днів всі збиратимуться за новорічним столом, щоб разом зустріти прийдешній 2020 рік. Якщо ви не плануєте набути зайвих калорій під час свят і ще не вирішили, що приготувати на десерт, то імбирне печиво якраз стане у нагоді.

Імбирне печиво зазвичай готують в час новорічних і різдвяних свят, а до його створення завжди потрібно підходити творчо. Тут можна користуватись різними спеціальними формочками, або ж вирізати самому у формі ялинок, сніжинок чи зірочок. Окрім креативного вигляду, який також можна доповнити різними ласощами – дрібними цукерками-горішками, кондитерськими прикрасами, розтопленим шоколадом, шматочками цукерок або шоколаду, а також різнокольоровою глазур’ю.

Читайте також: Солодкі смаколики до святкового столу: рецепти від Євгена Клопетенка

А ще таке печиво надзвичайно смачне і корисне, тому що тісто з імбирним компонентом зігріває, підвищує імунітет, стимулює кровообіг і бореться із зайвою вагою, через що його можна вважати дієтичним. Імбирне печиво виходить ніжним і просто тане в роті, а подавати його можна з теплим молоком, чаєм, какао і кавою.



Імбирне печиво на Новий рік 2020: рецепт приготування

Читайте також: Рецепт олів'є: як приготувати класичний святковий салат

Імбирне печиво на Новий рік

Інгредієнти для печива:

- 250 г борошна;

- 1 яйце;

- 70 г вершкового масла;

- 80 г коричневого цукру (або звичайного);

- 1 ст. ложка какао;

- 2 см кореня імбиру;

- 1 ч. ложка меленого імбиру;

- 1 ч. ложка меленої кориці;

- 0,5 ч. ложки меленої гвоздики;

- 0,5 ч. ложки розпушувача;

- щіпка солі.

Інгредієнти для декорування:

- 250 г цукрової пудри;

- 1 яєчний білок;

- лимонна кислота на кінчик ножа;

- 2 ст. ложки теплої води;

- харчові барвники;

- кондитерські прикраси.



Імбирне печиво на Новий рік 2020: рецепт приготування

Рецепт приготування:

1. Вершкове масло кімнатної температури порубайте ножем, з'єднайте із цукром і яйцем та збийте міксером протягом 2-3 хвилин до однорідної маси. Корінь імбиру перетріть на дрібній тертці.

2. Додайте у масу просіяне борошно, розпушувач, спеції, какао, імбир і ретельно перемішайте. Загорніть тісто в харчову плівку і помістіть в холодильник на 30 хвилин.

3. Відділіть від тіста частину, помістіть між листами пекарського паперу і розкачайте корж товщиною приблизно 5-7 мм. Решту тіста знову відправте у холодильник.

4. За допомогою фігурних формочок або ж власноруч виріжте із тіста печиво, викладіть на застелене пекарським папером деко і відправляйте у розігріту духовку на 180°С. Імбирне печиво готується приблизно 10 хвилин.



Імбирне печиво на Новий рік 2020: рецепт приготування

5. Поки випікається перша порція печива, підготуйте наступну. Перед тим, як прикрашати імбирне печиво, остудіть його.

6. Тепер приготуйте глазур для імбирного печива. Для цього з'єднайте інгредієнти для глазурі і збийте білок із цукром до утворення щільної маси. Якщо глазур вийшла рідкою, додайте ще цукрової пудри і знову збийте. Якщо маса стала занадто густою – долийте столову ложку теплої води.

7. Додайте у глазур харчові барвники, помістіть в кондитерський мішок і прикрашайте імбирне печиво за своїм бажанням.

8. Залиште його на 3-4 години, щоб глазур застигла, а зберігати імбирне печиво найкраще в коробці зі щільною кришкою.

Смачного!