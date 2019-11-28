Іменинник Дмитро Гордон організував грандіозну вечірку з Поплавським, Савченко і Поляковою: фото

Український журналіст Дмитро Гордон, якому 21 листопад виповнилося 52 роки, відсвяткував свій день народження в заміському клубі Equides.

Фото з вечірки до дня народження Гордона опублікувало видання JetSetter. Свято відвідало чимало знаменитостей: гімнастка Лілія Подкопаєва з чоловіком Ігорем Дубинським, Оля Полякова з чоловіком Вадимом, Михайло Поплавський, Надія Савченко, Леонід Кравчук, Михайло Саакашвілі з дружиною Сандрою, Савік Шустер, Євген Комаровський, Віталій Кличко, Катерина Осадча та інші.

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Олеся Бацман і Дмитро Гордон / Фото: JetSetter

Так, на вечірці гості не мали змоги нудьгувати. На сцені запалювали свої хіти Jerry Heil, італієць Пупо, Михайло Поплавський з балетом. Навіть Оля Полякова заспівала декілька пісень для іменинника. Дмитро Гордон також виходив на сцену разом зі своєю дружиною Олесею.

Фото з вечірки до дня народження Дмитра Гордона:



Михайло Поплавський / Фото: JetSetter



Надія Савченко і Леонід Кравчук / Фото з відкритих мереж



Віталій Кличко і Дмитро Гордон / Фото: JetSetter



День народження Дмитра Гордона / Фото: JetSetter

Дмитро Гордон відсвяткував день народження: дивіться більше фото зіркових гостей з вечірки

День народження Дмитра Гордона / Фото: JetSetter

Хто такий Дмитро Гордон?Це український журналіст, телеведучий, політик. Народився він 21 жовтня 1967 року у Києві. Наразі є головним редактором газети "Бульвар Гордона" та засновником інтернет-видання "ГОРДОН". В останньому головним редактором працює його дружина Олеся Бацман – колишній редактор програми "Шустер LIVE". З 2014-го по 2016 рік Дмитро Гордон був депутатом Київської міської ради.



Відомий тим, що брав інтерв’ю у багатьох відомих особистостей: від співака радянської естради Йосипа Кобзона до боксера Олександра Усика. У лютому 2017 року його авторський проект "ГОРДОН" стартував на телеканалі "112 Україна", який, за чутками спершу належав, очільнику МВС часів Януковича – Віталію Захарченку, а у 2018 році його придбав кум Путіна Віктор Медведчук.