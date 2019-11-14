Іменинник принц Чарльз запустив власну колекцію одягу: деталі

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Принц Чарльз працює над колекцією The Modern Artisan
Принц Чарльз працює над колекцією The Modern Artisan / Instagram /@federicomarchetti

Наслідний принц Великої Британії, який сьогодні святкує свій 71 день народження, працює над створенням капсульної колекції одягу для жінок та чоловіків. Зараз цим займається благодійний фонд принца Уельського The Prince’s Foundation і італійська компанія Yoox Net-a-Porter. Колекція отримала назву The Modern Artisan (Сучасний ремісник).

Принц Чарльз готовий запустити свою дебютну колекцію моди. Створення капсульної колекції для чоловіків і жінок відбувається у співпраці благодійного фонду королівства з Yoox Net-a-Porter

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Колекція осінь-зима 2020-2021 буде представлена влітку наступного року. У виробництві буде використано текстиль ручної роботи, а за створення колекції відповідатимуть молоді студенти з Британії та Італії. Таким чином в ній будуть поєднуватися італійський дизайн і британська майстерність в пошиві. 

Цей проект допоможе новому поколінню навчитися поєднувати традиційні ремесла з творчістю в епоху цифрових технологій, він буде заснований на етичному підході до виробництва, впровадженню якого принц Уельський присвятив останні 40 років,
– розповіли представники компанії Yoox Net-a-Porter.


Принц Чарльз та головний директор Федеріко Маркетті / Instagram /@clarencehouse​

Розроблена в Італії та створена у Великобританії колекція The Modern Artisan стане виразником того, як таланти та технології можуть працювати, незважаючи на кордони та національні особливості. А сам проєкт – частина довготривалого партнерства між Yoox Net-a-Porter та благодійним фондом The Prince’s Foundation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений YOOX NET-A-PORTER GROUP (@ynap)

Всі кошти, зібрані від продажу, будуть спрямовані в благодійний фонд. Одяг з капсульної колекції можна буде придбати на таких платформах, як Net-a-Porter, Mr Porter, The Outnet і Yoox.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я
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