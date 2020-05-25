Іменинниця Маша Єфросиніна опублікувала "невдалі" святкові фото з кульками та трояндами

Відома українська телеведуча, блогерка, акторка та засновниця бренду "Mashsh" Маша Єфросиніна святкує сьогодні день народження. Знаменитості виповнився 41 рік. З нагоди свята іменинниця опублікувала "невдалі" фото, які зробив її чоловік Тимур Хромаєв.

Маша Єфросиніна ніколи не боялася бути смішною, ідеальною, чи такою, якою хочуть її бачити прихильники. Телеведуча любить з себе посміятися, розповісти про свої мінуси та водоліє чудовим почуттям гумору.

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Так, з нагоди свята знаменитість опублікувала у своєму інстаграмі добірку світлин з оберемком червоних троянд та білих, бузкових і фіолетових кульок. Втім телеведуча зазначила, що ці фото невдалі.

Краса віку в тому, що багато речей, які дратували тебе впродовж життя, раптом стають безневинними непорозуміннями... Ось мій чоловік як не вмів робити красиві фото, так і не вміє. Правда це мило?

Щаслива іменинниця на першій світлині позує із заплющеними очима, а на інших – щиро посміхується.

Телеведуча святкує день народження / Фото з Instagram

Маша Єфросиніна одягнула паперовий святковий ковпак та піжаму-комбінацію власного бренду "Mashsh", яка складається з класичної білої піжами та червоного халату.

Маші Єфросиніній виповнився 41 рік / Фото з Instagram

В коментарях телеведучу привітали українські зірки шоу-бізнесу. З днем народження телеведучу привітала фронтвуменка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, телеведучий Андрій Бєдняков, головний герой шоу "Холостяк-6" Іраклі Макацарія, телеведучий Олександр Педан та інші.

Шанувальники також долучилися святкових привітань та побажали своїй улюблениці успіхів та безмежного щастя. "З Днем народження! Щастя та благополуччя!", "Будьте щасливими, Маша", "Радості вам та успіху в усьому", "З Днем народження! Хочу також так прекрасно виглядати, як ви", – писали підписники в коментарях.