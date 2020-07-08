Українська актриса і танцюристка Сніжана Бабкіна сьогодні, 8 липня, святкує своє 35-річчя. У святковий день її привітали найрідніші люди, а сама вона поділилась в мережі раніше неопублікованим фото з дитинства.

На своїй інстаграм-сторінці зірка залишила миловидне чорно-біле фото, на якому позує ще маленькою дівчинкою, а також фото з молодою мамою. Відомо, що знаменитість народилась у Харкові, де по сьогодні живе з чоловіком Сергієм Бабкіним та дітьми Веселиною, Артуром та Єлисеєм.

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Прихильники у коментарях до фотографії зазначили, що юна Сніжана залишились такою ж милою та стильною, як сьогодні. На світлині маленька Вартанян (дівоче прізвище Сніжани) одягнена у красиве платтячко з флористичним принтом та в хустці.

"Маленька Сніжка", – ніжно підписала фото актриса.



Сніжана Бабкіна святкує 35 років / Instagram-Stories / @snezhana_babkina



Сніжана Бабкіна в дитинстві з мамою / Instagram-Stories / @snezhana_babkina

Окрім привітань шанувальників, з днем народження вирішив красномовно привітати і чоловік Сніжани – співак Сергій Бабкін. На своїй інстаграм-сторінці він зізнався, що його улюблений день в році – це день народження дружини.

Ти моя магія, ти моя нескінченність, ти серце нашої галактики. Ти та сама дівчинка, про яку я мріяв з самого раннього дитинства. Ти мої бірюзові вітрила, моя вода і вітер. Я вдячний всім вищим силам і всім світлим людям які привели тебе до мене,

– написав Сергій Бабкін, додавши рядки з вірша.

Але не лише зворушливим дописом в мережі артист потішив свою кохану – сім'я влаштувала справжнє свято на терасі харківського закладу, де перед цим її привітали друзі, діти та колеги.

Дивіться фото з дня народження Сніжани Бабкіної: