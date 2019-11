Імените видання назвало найкращий саундтрек до фільму за останні 10 років

Видання Entertainment Weekly склало список 10 найкращих саундтреків десятиліття з фільмів, де першу позицію зайняла пісня Shallow. Вона стала головним саундтреком до фільму "Народження зірки" (A Star Is Born), а виконали її Леді Гага та Бредлі Купер, яким приписували роман.

Варто додати, що композиція Shallow отримала премії Оскар, Греммі та Золотий глобус 2019 року у номінації "Найкраща пісня до фільму". На церемонії Оскар Леді Гага та Бредлі Купер навіть виконали дуетом цю композицію, а відео з виступу стало вірусним – 230 мільйонів переглядів на ютубі, в той час як відео з саундтреком переглянули майже 750 мільйонів разів.

Shallow 2018 – Леді Гага та Бредлі Купер: слухати пісню онлайн

Друге місце в рейтингу найкращих композицій останніх 10 років посів трек Let It Go, що прозвучав в мультфільмі "Холодне серце". Його виконала американська актриса і співачка Ідіна Мензел. А третє місце у списку завоювала пісня Never Enough зі стрічки "Найвеличніший шоумен", яку виконала Лорен Оллред.

Let It Go 2014 – Ідіна Мензел: слухати пісню онлайн

Never Enough 2018 – Лорен Оллред: слухати пісню онлайн

10 найкращих саундтреків з фільмів за останнє десятиліття

1. Shallow – Леді Гага та Бредлі Купер ("Народження зірки", 2018)

2. Let It Go – Ідіна Мензел ("Крижане серце", 2014)

3. Never Enough – Лорен Оллред ("Найвеличніший шоумен", 2018)

4. Happy – Фаррелл Вільямс ("Нікчемний Я 2", 2013)

5. Everything Is Awesome – Tegan & Sara feat. The Lonely Island ("Lego Фільм", 2014)

6. See You Again – Wiz Khalifa feat. Charlie Puth ("Форсаж 7", 2015)

7. Remember Me – Ентоні Гонсалес та Ана Офелія Мургія ("Коко", 2017)

8. Young and Beautiful – Лана Дель Рей ("Великий Гетсбі", 2013)

9. Cups (When I’m Gone) – Анна Кендрік ("Ідеальний голос", 2012)

10. Private Property – Noni feat. Kid Culprit ("За лаштунками", 2014)