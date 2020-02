Імените видання The New Yorker опублікувало статтю про відео історії України від ТНМК

Американське видання The New Yorker розмістило статтю про 5-хвилинне відео історії України від ТНМК, яке з’явилось у мережі 19 листопада 2019 року. Художником відеоролику став Сашко Даниленко, а текст створив Артем Полежака.

Відомо, що коротке відео про історію України було створене українським гуртом ТНМК за сприяння Міністерства інформаційної політики України. Лише за 2,5 місяці його переглянули 1,4 мільйона разів.

До теми: ТНМК представив реп про історію України: пізнавальне відео

ТНМК – Історія України за 5 хвилин: дивитись відео онлайн

Видання The New Yorker 4 лютого вирішило рецензувати відеоролик, подавши у заголовку таке: "Грайлива пропаганда "Історії України" ("THE PLAYFUL PROPAGANDA OF "THE HISTORY OF UKRAINE"). Авторка статті Софі Пінкхем зазначає, у відео показується не лише не всім відомий розвиток і становлення України, а й те, що кожна національна історія завжди має політичне забарвлення.

Випущене в розпал президентських слухань щодо імпічменту в США, він (ролик, – LifeStyle 24) також нагадує, що Україна – це щось більше, ніж телефонні дзвінки Дональда Трампа. Однак, глядачам слід пам’ятати, що кожна національна історія має політичне забарвлення,

– йдеться у матеріалі.

Через призму відеоролика авторка згадує і Петра Порошенка та його прагнення зберегти українську мову, протидіяти російській пропаганді і просувати проєкти на патріотичну тематику. На противагу йому у тексті наводяться роздуми і про діючого Президента України Володимира Зеленського, у якого рідна мова – російська, а у своїх президентських обіцянках він робив найбільший натиск на припинення війни з Росією.

"Незважаючи на свою оптимістичну естетику, "Історія України" відображає ідею, більш характерну для політики Порошенка, ніж для політики Зеленського. Про те, що Україна визначається своєю ворожістю до Росії. Швидка подорож по пантеону українських політичних і культурних героїв – козаків, мандрівного філософа-поета Григорія Сковороди, національних дум Тараса Шевченка і Лесі Українки – всипане бойовими реп-акціями, спрямованими на російських героїв, таких як Пушкін", – коментує відео журналістка Софі.



Стаття про відео ТНМК "Історія України за 5 хвилин" у The New Yorker / Скріншот з сайту

Зокрема авторка дорікнула авторам відео, що у ньому не показали представників національних менших, яких в Україні було і є чимало.

"Вражає повне стирання історії національних меншин України. Хотілося б побачити, як геніальний Даниленко зобразив би письменника Шолома-Алейхема, автора оповідань їдишською мовою, що надихнули на створення "Скрипаля на даху", або Ісака Бабеля, який увічнив єврейську Одесу", – додала Пінкхем.

Проте жінка додає, що відеоролик показує прагнення миру в країні: "Золота птаха летить в блакитне небо, і глядачам нагадують, що від них залежить майбутнє України. Даниленко завершує оптимістичним зображенням: святкову трапезу розділяють шахтар, бджоляр, священник, козак, поліціянтка й хіпстер з ноутбуком. У всякому разі, це бачення миру".