Імітація сексу та алкоголь: Мадонна епатувала під час виступу в Нью-Йорку

Американська поп-діва Мадонна вже давно заявила, що не прагне підлаштовуватись під будь-які норми. Саме тому її перфоманси – це поєднання епатажу та мистецтва. Однак днями їй вдалось перевершити себе.

61-річна Мадонна вирушила у масштабне турне, організоване в підтримку нового альбому Madame X. Серію виступів знаменита артистка вирішила розпочати із Нью-Йорка. І хоч перфоманс відбувся 17 вересня, у мережі і досі бурхливо обговорюють побачене.

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Прихильники артистки стверджують, що на сцену поп-діва вийшла із затримкою в понад годину. Мадонна одразу ж попросила всіх вимкнути мобільні телефони, заявивши, що прагне створити особливу атмосферу та мати змогу "дивитися в очі кожному глядачу". Відтак з епатажного перфомансу у мережі з'явилось тільки кілька кадрів.

"Я насолоджувалася кожною хвилиною цього інтимного досвіду! Я ️дивлюся в аудиторію і не бачу, як миготять телефони і камери, а натомість – очі, усмішки та щасливі людські обличчя. Однак я вражена і розгублена від тих, які нехтують моїм проханням не записувати шоу. Цей запит є загальним для всіх шоу на Бродвеї... Якщо ви не можете жити без телефону упродовж двох годин – цей перфоманс не для вас", – заявила у мережі Мадонна.

Очевидці стверджують, що Мадонна у перерві між піснями з легкістю випивала пиво та жартувала на суперечні теми. Зокрема, співачка публічно потролила чинного Президента США Дональда Трампа. Загалом поп-діва поводилась дуже зухвало та під час виступу імітувала секс, передає The New York Times.

Не забула артистка і про свій життєвий принцип та зі сцени заявила, що "кожна жінка має право вирішувати, що робити зі своїм тілом". Мабуть, таким епатажним шоу Мадонна хотіла підтвердити свою заяву.