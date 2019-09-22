Імітація сексу та алкоголь: Мадонна епатувала під час виступу в Нью-Йорку

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Мадонна епатувала на шоу в Нью-Йорку
Мадонна епатувала на шоу в Нью-Йорку / Instagram / @madonna

Американська поп-діва Мадонна вже давно заявила, що не прагне підлаштовуватись під будь-які норми. Саме тому її перфоманси – це поєднання епатажу та мистецтва. Однак днями їй вдалось перевершити себе.

61-річна Мадонна вирушила у масштабне турне, організоване в підтримку нового альбому Madame X. Серію виступів знаменита артистка вирішила розпочати із Нью-Йорка. І хоч перфоманс відбувся 17 вересня, у мережі і досі бурхливо обговорюють побачене.

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Прихильники артистки стверджують, що на сцену поп-діва вийшла із затримкою в понад годину. Мадонна одразу ж попросила всіх вимкнути мобільні телефони, заявивши, що прагне створити особливу атмосферу та мати змогу "дивитися в очі кожному глядачу". Відтак з епатажного перфомансу у мережі з'явилось тільки кілька кадрів. 

"Я насолоджувалася кожною хвилиною цього інтимного досвіду! Я ️дивлюся в аудиторію і не бачу, як миготять телефони і камери, а натомість – очі, усмішки та щасливі людські обличчя. Однак я вражена і розгублена від тих, які нехтують моїм проханням не записувати шоу. Цей запит є загальним для всіх шоу на Бродвеї... Якщо ви не можете жити без телефону упродовж двох годин – цей перфоманс не для вас", – заявила у мережі Мадонна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

Очевидці стверджують, що Мадонна у перерві між піснями з легкістю випивала пиво та жартувала на суперечні теми. Зокрема, співачка публічно потролила чинного Президента США Дональда Трампа. Загалом поп-діва поводилась дуже зухвало та під час виступу імітувала секс, передає The New York Times. 

Не забула артистка і про свій життєвий принцип та зі сцени заявила, що "кожна жінка має право вирішувати, що робити зі своїм тілом". Мабуть, таким епатажним шоу Мадонна хотіла підтвердити свою заяву.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Fc Madonna (@fc_mdna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Мадонна
Джерело: LifeStyle 24
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