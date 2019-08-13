Ім'я Меган Маркл використали в рекламі таблеток для схуднення: подробиці скандалу

Оскільки Меган Маркл досі залишається однією з найбільш обговорюваних персон, її ім’я викликає найбільшу реакцію у звичайних людей. Тому шахраї вирішили використати його у рекламній кампанії таблеток для схуднення, які вона нібито вживала після пологів.

Про скандальну новину, що стосується герцогині Сассекської повідомляє британське видання The Mirror.

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У джерелі зазначається, що гучне ім'я представниці королівської родини, яка вкотре порушила протокол, незаконно використали у шахрайській рекламі. У ній мовиться про те, що Меган Маркл, яка після пологів набрала кілька кілограмів, нібито вживала таблетки для схуднення, аби повернутися у попередню форму.

Шахраї опублікували знімки герцогиня Сассекської до та після вагітності, де зазначили, що їй вдалося схуднути саме завдяки їхньому засобу. На сторінці видання зазначається, що представники королівського сімейства активно борються з незаконною рекламною на просторах Інтернету, заперечуючи причетність Меган Маркл до будь-яких кампанії. Варто нагадати, що нещодавно у мережі з'явилася неправдива інформація щодо Кейт Міддлтон, яка нібито користується послугами пластичного хірурга, а саме – робить омолоджувальні процедури ботоксом.

Меган Маркл у шахрайській рекламі таблеток для схуднення / Фото The Mirror