Ім'я Меган Маркл з'явилося у словнику сленгів і отримало негативне значення: деталі

Про складний характер та надмірну вимогливість герцогині Сассекської почув вже весь світ. Подейкують, що саме через неї зі своїх посад звільняються старожили Кенсінгтонського та Букінгемського палаців. Тепер ім'я 37-річної дружини принца Гаррі потрапило до словника, розшифровуючи негативне значення.

Про те, що ім'я герцогині Сассекської з'явилося у словнику сленгів повідомляє видання Express. Як зазначається у джерелі, вислів, у якому фігурує ім'я Меган Маркл, додали в онлайн-словник слів і висловів англомовного сленгу Urban Dictionary.

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Воно стало частиною фрази, пояснення якої має не зовсім приємне значення. А якщо бути точним, то її ім'я означатиме різкий розрив відносин із людьми, які більше не принесуть вигоди і не зможуть бути корисними для тебе. Нижче визначення автори ідеї також додали приклади використання, а саме: "Вона "меганмарклила" своїх приятелів, коли стала відомою" або "Вона "меганмарклила" своїх сестер з Бронкса", що означає "припинила спілкуватися після отримання ще більшої знаменитості".

Варто відзначити, що в лютому 2019 року британський журналіст Пітер Морган різко висловився про Меган Маркл, назвавши її безжалісною кар'єристкою. У своєму великому інтерв'ю-монолозі він запевнив, що вона використала його. Чоловік аргументував звинувачення тим, що до знайомства з принцом Гаррі Меган підтримувала хороші стосунки з багатьма людьми, а після – її наче підмінили.