Ім'я Меган Маркл з'явилося у словнику сленгів і отримало негативне значення: деталі

190 Читать новость на русском
Меган Маркл
Меган Маркл / Instagram/ @meghanmarkle_official

Про складний характер та надмірну вимогливість герцогині Сассекської почув вже весь світ. Подейкують, що саме через неї зі своїх посад звільняються старожили Кенсінгтонського та Букінгемського палаців. Тепер ім'я 37-річної дружини принца Гаррі потрапило до словника, розшифровуючи негативне значення.

Про те, що ім'я герцогині Сассекської з'явилося у словнику сленгів повідомляє видання Express. Як зазначається у джерелі, вислів, у якому фігурує ім'я Меган Маркл, додали в онлайн-словник слів і висловів англомовного сленгу Urban Dictionary.

Читайте також: Принц Гаррі і Меган Маркл не на жарт розізлили журналістів: деталі

Воно стало частиною фрази, пояснення якої має не зовсім приємне значення. А якщо бути точним, то її ім'я означатиме різкий розрив відносин із людьми, які більше не принесуть вигоди і не зможуть бути корисними для тебе. Нижче визначення автори ідеї також додали приклади використання, а саме: "Вона "меганмарклила" своїх приятелів, коли стала відомою" або "Вона "меганмарклила" своїх сестер з Бронкса", що означає "припинила спілкуватися після отримання ще більшої знаменитості".

Варто відзначити, що в лютому 2019 року британський журналіст Пітер Морган різко висловився про Меган Маркл, назвавши її безжалісною кар'єристкою. У своєму великому інтерв'ю-монолозі він запевнив, що вона використала його. Чоловік аргументував звинувачення тим, що до знайомства з принцом Гаррі Меган підтримувала хороші стосунки з багатьма людьми, а після – її наче підмінили.

blog_ava
Хто привітав Володимира Зеленського з перемогою у президентських виборах
сьогодні
16238
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як приготувати великодню паску: рецепти в мультиварці, в хлібопічці та без дріжджів
сьогодні 12:23 Як приготувати великодню паску: рецепти в мультиварці, в хлібопічці та без дріжджів
547
Джіджі Хадід – 24! Успішна модель про моду, здоров'я та красу
сьогодні 11:21 Джіджі Хадід – 24! Успішна модель про моду, здоров'я та красу
Юлія Турелик 1255
Як отримати туристичну візу у Великобританію самостійно: інструкція та поради
сьогодні 10:00 Як отримати туристичну візу у Великобританію самостійно: інструкція та поради
Анастасія Манюхіна 500
Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
сьогодні 09:08 Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
Олена Кандяк 4424
День Землі: голлівудські зірки, які піклуються про природу
22 квітня 20:00 День Землі: голлівудські зірки, які піклуються про природу
1089
Новини
Більше новин
Залиште відгук