Інавгурація Володимира Зеленського: як українські зірки відреагували на знакову подію

У понеділок, 20 травня, Володимир Зеленський офіційно став Президентом України. Екс-колегу підтримали представники українського шоу-бізнесу, які засипали главу держави словами вітання.

Як відомо, у Верховній Раді відбулася інавгурація Володимира Зеленського. І хоч політики двояко зустріли новообраного Президента України, шоу-бізнес засипав його привітаннями у мережі. Хто із зірок публічно привітав Володимира Зеленського з інавгурацією – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

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Дзідзьо

"У нашого нового президента – гарні наміри, а які наміри, такі будуть і наслідки. Слава Україні!" – написав співак Дзідзьо.

Катерина Кухар

"Вперше в житті дивилася від початку до кінця інавгурацію... Захоплена! Мене навіть не зупинив американський час (тут перша година ночі). По-людськи, від серця і зі сталевою волею... Таким і повинен бути справжній чоловік і президент нашої країни. Я дійсно думаю, що життя в Україні стане кращим! Я вірю в наше майбутнє!" – зазначила балерина Катерина Кухар.

Руслан Квінта

"Дай Боже! Збережемо Україну разом!" – написав музичний продюсер Руслан Квінта.

Наталія Могилевська

"Вітаю! Дуже сміливий і мужній вчинок. Якщо люди при владі перестануть красти і "дерибанити" бюджет, Україна підніметься всього за пару років. А якщо надра держави почнуть працювати на нас, якщо будуть запущені виробництва – покоління українців будуть жити прекрасно. Нехай здійсняться реформи і вистачить витримки і здоров'я подолати перешкоди. Вірю. Сподіваюся", – заявила Наталія Могилевська.

Світлана Лобода

"Дай Боже! Віримо в краще", – написала російська гастролерка Світлана Лобода.

Оля Цибульська

"Жінка мліє, впускаючи нового мужчину у своє життя. Бо жінка вірить, що це любов і назавжди. Промова на інавгурації попала точно в точку G. Хай це нарешті буде кохання. Вітаю", – грайливо написала Оля Цибульська.

Даша Астаф'єва

"Вітаю! Сил вам і терпіння. Нехай довіра і визнання кожного з нас будуть вашою опорою", – підтримала главу держави співачка Даша Астаф'єва.

Алан Бадоєв

"Сьогодні, важливий день! Я завжди мріяв про те, щоб нашою країною правили люди з людським обличчям, з усмішкою, з гордістю за свою сім'ю, своїх друзів, і кожного хто живе в Україні. Шлях цієї сім'ї, напевно, вартуватиме хорошої книжки, а, можливо, і фільму... Попереду у них багато днів безсонних ночей, складних завдань, і звичайно ж нові перемоги для всіх нас! Володимир впорається, його завзятості сили і духу досить, і вистачить на трьох! Він точно прийшов зробити свою країну кращою, я в це вірю", – написав кліпмейкер Алан Бадоєв.

Як пройшла інавгурація Володимира Зеленського та якими заявами відзначилась його перша промова: дивіться відео