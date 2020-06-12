Читачі журналу Empire мали можливість обрати найкращого кіногероя всіх часів на їхню думку. Тому ним став легендарний Гаррісон Форд, який зіграв роль археолога Індіана Джонса.

Спритного авантюриста та кмітливого археолога Індіана Джонса ще у 1973 році придумали знамениті кінотворці Стівен Спілберг та Джордж Лукас, повідомляє 24 канал. Гаррісон Форд виконав його роль аж у чотирьох фільмах та серіалі, і навіть постав на сторінках коміксів і книг. Читачі і глядачі із захопленням дивились популярні стрічки та спостерігали із захопленням за доктором Генрі "Індіана" Джонсом-молодшим.

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Варто додати, що на початку 2020 року стало відомо про продовження франшизи про Індіана Джонса, де головну роль виконає 77-річний Гаррісон Форд. Новий фільм повинен стати "продовженням, а не перезавантаженням серії".



Гаррісон Форд у ролі Індіана Джонса / Фото IMDb

Друге місце у переліку найкращих кіногероїв всіх часів зайняла Еллен Ріплі – зірка фільму "Чужий". Її роль виконала Сігурні Вівер. Трійку лідерів замкнув Тоні Старк – герой фільмів Marvel. Його роль виконав Роберт Дауні-молодший. У першу десятку найкращих героїв також увійшли Капітан Америка, Люк Скайвокер, Бетмен, принцеса Лея, Джеймс Бонд, Супермен і Чорна пантера.