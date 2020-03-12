Індія анулювала всі туристичні візи до 15 квітня

До числа держав, які вже прийняти заходи безпеки щодо запобігання поширення коронавірусу, долучилася й Індія. Там заморозили усі туристичні візи до середини квітня.

Коронавірус Covid-19 вражає усі куточки світу. Уряди країн приймають всі можливі засоби для того, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Індійський уряд поширив прес-реліз, у якому розповів про рішення обмежити доступ до країни на місяць. Так, туристичні візи не діятимуть до 15 квітня. Про це повідомляє видання Xinhua.

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В Індії зафіксовано 73 випадки інфікування коронавірусом. Від недуги жодна людина не загинула. Проте управління держави не зволікає і вже приймає можливі заходи безпеки.

Усі наявні візи, окрім дипломатичних, офіційних, віз ООН та міжнародних організацій, робочих та проєктних, будуть заморожені до 15 квітня. Це рішення набуває чинності о 12:00 13 березня 2020 року в місці відправлення,

– йдеться у документі.

Також зазначається, що усі іноземці, які мають намір приїхати до Індії з вагомої причини, можуть сконтактувати із найближчою індійською дипломатичною місією.

Зазначимо, станом на 12 березня від зараження коронавірусом померли 4 635 осіб. Загальна кількість хворих по всьому світу становить 126 414 людей. Вдалося одужати 68 тисяч осіб. В Україні підтверджено 1 випадок інфікування. Сьогодні, 12 березня, розпочався всеукраїнський карантин, який триватиме до 3 квітня. Громадян закликають відмовитися від поїздок закордон.



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