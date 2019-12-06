Індійська розкіш: акторка Пріянка Чопра вбрала національне вбрання на кінофестиваль

263 Читать новость на русском
Пріянка Чопра в Марракеші / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Пріянка Чопра ніколи не соромилась свого індійського походження. Зірка активно демонструє фото зі своїми родичами у мережі та часто відвідує Батьківщину. А днями акторка приїхала на кінофестиваль у національному вбранні.

У столиці Марокко триває 18-ий щорічний міжнародний кінофестиваль, який вже встигли відвідати голлівудські зірки. Головною зіркою у 2019 році стала акторка і модель Пріянка Чопра. 

Читайте також: Дженніфер Лопес продемонструвала головний антитренд сезону: фото

Оскільки вона представляла Голлівуд, до свого виходу підготувалась з великою ретельністю. На червоній доріжці акторка постала у розкішному золотистому сарі, розшитому бісером. Національне індійське вбрання Пріянка Чопра замовила у дизайнерів бренду Abu Jani Sandeep Khosla.

Приголомшливий образ акторка вирішила доповнити діамантовим кольє, яке додало вигляду зірці ще більшої розкоші. Волосся Пріянка Чопра зібрала у зачіску та зробила ефектний макіяж з акцентом на очі. 

Розкішний образ Пріянки Чопри
Розкішний образ Пріянки Чопри / Getty Images

Відомо, що Пріянка Чопра не тільки покрасувалась на урочистій події, але й отримала відзнаку фестивалю в Марракеші. Нагородили акторку за вклад у кіноіндустрію. 

Пріянка Чопра отримала кінонагороду
Пріянка Чопра отримала кінонагороду / Instagram / @priyankachopra

Немає надії, що хтось залишився живим, – рятувальники про 14 зниклих після пожежі в Одесі
сьогодні
9393
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Стиль і мода Голлівуд Пріянка Чопра Марокко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:56 Місячний календар стрижок на грудень: цікаві поради
Квітослава Туз 3889
сьогодні 13:39 Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні: добірка казкових місць
Альона Захарова 3752
сьогодні 11:54 Гірськолижні курорти Карпат: куди можна відправитися на відпочинок
Анастасія Ковач-Петрушенко 3502
5 грудня 17:30 "Ірландець": найдорожчий фільм Мартіна Скорсезе
Юлія Ліпенцева 860
5 грудня 16:30 Фільми під ялинку: 10 найкращих новорічних стрічок
Марта Вересюк 1686
Новини
Більше новин
Залиште відгук