Індійська розкіш: акторка Пріянка Чопра вбрала національне вбрання на кінофестиваль

Голлівудська акторка Пріянка Чопра ніколи не соромилась свого індійського походження. Зірка активно демонструє фото зі своїми родичами у мережі та часто відвідує Батьківщину. А днями акторка приїхала на кінофестиваль у національному вбранні.

У столиці Марокко триває 18-ий щорічний міжнародний кінофестиваль, який вже встигли відвідати голлівудські зірки. Головною зіркою у 2019 році стала акторка і модель Пріянка Чопра.

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Оскільки вона представляла Голлівуд, до свого виходу підготувалась з великою ретельністю. На червоній доріжці акторка постала у розкішному золотистому сарі, розшитому бісером. Національне індійське вбрання Пріянка Чопра замовила у дизайнерів бренду Abu Jani Sandeep Khosla.

Приголомшливий образ акторка вирішила доповнити діамантовим кольє, яке додало вигляду зірці ще більшої розкоші. Волосся Пріянка Чопра зібрала у зачіску та зробила ефектний макіяж з акцентом на очі.



Розкішний образ Пріянки Чопри / Getty Images

Відомо, що Пріянка Чопра не тільки покрасувалась на урочистій події, але й отримала відзнаку фестивалю в Марракеші. Нагородили акторку за вклад у кіноіндустрію.



Пріянка Чопра отримала кінонагороду / Instagram / @priyankachopra