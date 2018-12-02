Індійське весілля Пріянки Чопри і Ніка Джонаса: з'явилися перші фото з церемонії мехенді

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Весілля Пріянки Чопри і Ніка Джонаса
Весілля Пріянки Чопри і Ніка Джонаса / Instagram @nickjonas

Відома модель та переможниця конкурсу "Міс Світу 2000" Пріянка Чопра вийшла заміж за американського співака Ніка Джонаса 1 грудня в палаці Умайд-Бхаван, який являється однією з найбільших приватних резиденцій у світі.

Відомо, що всім гостям церемонії було заборонено користуватися телефонами, щоб не фотографувати нічого. Однак перші фото саме з церемонії мехенді, яку провели напередодні весілля, подружжя опублікувало на своїх сторінках в Instagram.

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Такий обряд є важливим весільним ритуалом в Індії: руки і ноги нареченої розписують хною. Вважається, що чим темніше будуть візерунки, тим сильніше чоловік буде любити дружину.

Наші стосунки подарували нам щось особливе – об'єднання наших сімей, які люблять і поважають віру і культуру один одного. Плануючи весілля, ми зрозуміли, що в ній повинно бути присутнім злиття обох культур. Важливою частиною передвесільних ритуалів в Індії для дівчини є церемонія мехенді. Ми провели її за день до самого весілля, і все вийшло так, як ми мріяли,
– розповів Нік Джонас.

Весілля Пріянки Чопри і Ніка Джонаса
Весілля Пріянки Чопри і Ніка Джонаса / Instagram @nickjonas

Весілля Пріянки Чопри і Ніка Джонаса
Весілля Пріянки Чопри і Ніка Джонаса / Instagram @nickjonas

Весілля Пріянки Чопри і Ніка Джонаса
Весілля Пріянки Чопри і Ніка Джонаса / Instagram @nickjonas

Весілля Пріянки Чопри і Ніка Джонаса
Весілля Пріянки Чопри і Ніка Джонаса / Instagram @nickjonas

Весілля Пріянки Чопри і Ніка Джонаса
Весілля Пріянки Чопри і Ніка Джонаса / Instagram @nickjonas

Нагадаємо, що Нік Джонас освідчився своїй коханій Пріянці, яка старша від нього на 10 років, у липні цього року. Заручини Пріянки і Ніка відбулись в рідному місті актриси Мумбаї. Пара поєднала свої долі в одному з храмів за національними індійськими традиціями.

Теги: LifeStyle Зіркові весілля Індія Кіно
Джерело: 24 канал
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