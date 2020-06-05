Перша леді України Олена Зеленська реалізувала проєкт, який сприятиме популяризації української мови у світі. Зокрема, у віденській художній галереї Альбертіна з'явився аудіогід українською мовою.

Про запуск україномовного аудіогіда в одному із найбільших музеїв Австрії повідомили на сайті президента. Також у матеріалі детально розповіли про нову ініціативу дружини Володимира Зеленського.

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Аудіогід українською мовою у галереї Альбертіна

Такий проєкт Олена Зеленська запровадила задля популяризації української мови у світі. Тепер туристи з України та українці, які мешкають в Австрії, матимуть змогу рідною мовою почути історію створення та цікаві подробиці про шедеври світового класичного модерну з музейних експозицій "Від Моне до Пікассо".

Зазначається, що екскурсія парадними залами палацу, який був побудований у стилі класицизму та відтворює культуру епохи Габсбургів, також звучатиме українською мовою.

На кінець серпня в галереї запланована виставка творів з приватної колекціх французького модерну Ханлозера. Під час неї також можна буде використати україномовний аудіогід та рідною мовою послухати інформацію про представлені роботи Ван Гога, Сезанна, Годлера.

У чому полягає ідея аудіогіду українською мовою?

Олена Зеленська розповіла, що основною ідеєю цього проєкту є поширення української мови у різних країнах.

Цей проєкт не тільки про зручність та доступність. Його мета – просувати Україну та українську мову у світі. Я хочу, щоб, заходячи в меню вибору мови аудіогіда, люди з усіх куточків планети бачили серед опцій українську,

– наголосила перша леді.

У віденській художній галереї Альбертіна з'явився аудіогід українською мовою: дивіться відео онлайн

Як відреагували на україномовний аудіогід в галереї Альбертіна?

На початку реалізації проєкту Олена Зеленська та посольства України звернулися до найпопулярніших світових музеїв. Керівництво галереї Альбертіна відгукнулося першим. Робота над перекладом та звукозаписом тривала чотири місяці.

Співпраця з Україною надзвичайно важлива для нас. Альбертіну відвідують багато українців, і, звичайно, вони хочуть краще зрозуміти та більше дізнатися про витвори мистецтва, представлені в нашому музеї. І ми дуже щасливі, що нам вдалося додати до нашої системи аудіогід українською,

– прокоментував генеральний директор музею Альбертіна, професор Клаус Альбрехт Шрьодер.

У яких музеях можна буде почути україномовний аудіогід?

Окрім аудіогіду для галереї Альбертіна готується ще декілька перекладів. Зокрема, на фінальній стадії перебуває звукозапис екскурсії українською мовою для Латвійського національного художнього музею. Також тривають перемовини з іншими всесвітньо відомими музеями.