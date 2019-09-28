Ініціаторка російського флешмобу, до якого приєднався Олег Винник, відповіла, чий Крим

У мережі активно обговорюють поширення флешмобу "ВСЕММИР", до якого приєднався популярний український співак Олег Винник. Ще більше здивування у фанатів музиканта викликала відповідь ініціаторки флешмобу Катерини Введенської на питання, чиїм, на її думку, є Крим.

Не вщухають обговорення навколо флешмобу "ВСЕММИР" та участі в ньому Олега Винника. Адже ініціатором запуску акції є російський гурт "МИР 519" та їхній директор Катерина Введенська, погляди якої на політичну ситуацію є доволі неоднозначними.

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На сайті Радіо Свобода з'явилося невелике інтрев'ю з керівником ініціативи "за мир". Вона сумнівно висловилася щодо приналежності Криму.

Кримським… Ми росіяни, українці, люди Криму – ми всі браття. В нас світ один, і ми про це співаємо в нашій пісні,

– заявила Введенська на питання, чий Крим.

Після цього журналісти запитали у неї, чому тоді російський бомонд не закликає своїх співвітчизників припинити вводити російські війська на територію України, зокрема, Донбасу, а також повернути Крим. На що керівник гурту "МИР 519" відповіла, що, на її думку, музика повинна бути поза політикою. Також вона додала, що незручно себе почуває перед Олегом Винником, який приєднався до акціїї "за мир".

Ми, чесно кажучи, шоковані і нам щиро незручно перед Олегом, тому що ми не очікували такої (позитивної, – LifeStyle 24) реакції. Ми звичайні люди, хочемо миру, у нас дуже багато друзів в Україні,

– заявила Катерина Введенська.

За її словами, до флешмобу "ВСЕММИР" вона запропонувала приєднатися також українському гуртові "Океан Ельзи", однак у відповідь від Вакарчука вони нічого не отримали.

Дивитися відео "ВСЕММИР" з Олегом Винником: