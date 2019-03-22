Іноді буває дуже складно, доводиться боротись із залом, – Джамала про відчуття під час концертів

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Джамала
Джамала / фото Iryna Yeroshko

Українська співачка Джамала розповіла журналістам 24 каналу про свої відчуття під час виступів та пояснила, чому український глядач не може розслабитись з першої хвилини концерту.

– Ти уявляєш себе в цій залі, з людьми, які купили квиток, приїхали з інших міст, щоб послухати тебе дві години і думаєш: "Вау, це дуже круто!" І тоді ти просто не можеш їх підвести, навіть якщо в тебе щось болить чи ти хворий.

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– Для мене важливо залишатись музичною одиницею зі своїм баченням української музики. Також за цих дев'ять років шляху я бачу: не все, що може сподобатись там (на Заході – 24 канал), подобається тут. І навпаки. От різні ми. Різні мультики бачили в дитинстві... Ми не можемо навіть вільно слухати концерти, для нас це важко.

Ми весь концерт стримуємо себе, стримуємо. А потім, коли концерт закінчується: "А, все! А, все!". Людей, які будуть приходити і "заводитись" з першої хвилини, треба виростити. Не можна просто так взяти, приїхавши в Рівне, і сказати: "Е-ге-гей! Танцюйте!" Вони не готові. А музика, яку я роблю, перш за все, випромінює свободу.

Відео: Джамала закликає танцювати на концерті

Іноді буває дуже важко, коли ти виходиш і дві години борешся із залом. Ти переконуєш їх в тому, що маєш право тут бути. Вони не знають, про що ці барабани. Вони не знають, про що ця гармонія. Вони не знають, що ти маєш на увазі, коли кажеш: "Рятують хвилі ловців останніх мрій – їх на землі тепер замало". Щоо-о? Ну, про що ти кажеш? Так багато думки в пісні! Навіщо?.. І це боротьба. Це важко.

Я не буду казати про те, що виходиш, повна зала, і ти вся така насолоджуєшся стовідсотково своїм концертом. Я можу сказати так: перемога завжди вкінці концерту, але майже дві години – це боротьба.

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Джамала проживає кожне концерт, навіть якщоу залі – один глядач – звукорежисер

джамала
Співачка постійно спілкується зі слухачами та намагається їх розслабити, аби вони відчули свободу її музики

– Якщо ти співаєш, співай дві години на день! Якщо пишеш, пиши по три години! Плюс слухай концерти, заглядуй, як роблять це великі співаки, надихайся! І тоді – буде результат.

Повний випуск програми 24 каналу "Теорія великого виклику" з Джамалою – читайте тут.

Дивіться відео інтерв'ю з Джамалою:

 

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Теги: Новини України LifeStyle Музика Новини LifeStyle Джамала
Джерело: 24 канал
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