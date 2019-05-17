Іноді вона схожа на зомбі, – інсайдер розкрив шокуючі подробиці про здоров'я Брітні Спірс

Скандал навколо госпіталізації популярної співачки Брітні Спірс не вщухає. Як розповіли інсайдери виданню People, в артистки серйозні емоційні проблеми, які вирішити можна тільки ліками.

Зазначається, що через ці емоційні проблеми Брітні, на думку її менеджера, може назавжди завершити свою кар'єру. Про це повідомляє видання People.

Читайте також: Силою утримували у психіатричній клініці: Брітні Спірс зробила резонансну заяву в суді

Інсайдер додав, що Спірс не контролює свої емоції, а її настрій скаче: "То все добре, то знову жахливо".

Немає сумнівів в тому, що їй потрібно приймати ліки, щоб спробувати знову знайти баланс. Це дуже страшно, коли ліки не працюють. Спірс щодня відчуває цілий спектр емоцій. Зараз вона дуже млява і пригнічена. Іноді вона схожа на зомбі. У ній немає життя і немає пристрасті. Це дуже сумно,

– цитує джерело слова інсайдера.

Менеджер співачки Ларрі Рудольф заявив, що через інформацію, "яку повідомляють всім, для нього є очевидним, що Брітні не варто повертатися до цієї серії концертів в Лас-Вегасі, ні в найближчому майбутньому, ні, можливо, коли-небудь".

Разом з цим, 17 травня Брітні Спірс опублікувала нове танцювальне відео на своїй сторінці в Instagram. Однак шанувальники відразу зазначили у коментарях, що це відео не є новим, а було опубліковане у березні 2018 року.

Дивіться відео, яке опублікувала Брітні:

Що відомо про лікування Брітні Спірс

Від 2008 року Брітні Спірс поступово відновлювала свій емоційний стан та не мала нервових зривів. Проте на початку квітня 2019-го у ЗМІ з'явилась інформація, що артистка проходить курс лікування у клініці. За попередньою інформацією, у Рехаб зірка потрапила через погіршення стану здоров'я її батька та складні операції, які він ледь пережив. Впоратись із хвилюванням самотужки артистка не змогла, відтак звернулась за допомогою до медиків.

Згодом журналісти отримали досить резонансні заяви, які стосувались Брітні Спірс. Зокрема, мама зірки заявила, що її доньку утримують у клініці насильно, а інсайдери розповіли, що поп-діва планує завершити вокальну кар'єру та більше не вийде на сцену. Після таких тривожних новин сторінку Брітні Спірс засипали повідомленнями схвильовані прихильники. Однак для фан-групи вона записала відеозвернення, в якому повідомила, що в неї все гаразд, курс лікування завершився та наразі вона перебуває вдома.

Моя ситуація унікальна. Але я обіцяю, що зроблю все, що зараз потрібно. Ви можете не знати це про мене, але я сильна і буду стояти до кінця за те, чого хочу. Ваша любов і відданість вражає, але те, що мені зараз насправді потрібно – це трішки приватності, щоб впоратися з усіма труднощами, які з'явилися у моєму житті. І якщо ви зможете це зробити, я буду вам дуже вдячна,

– додала вона.

Під час судового засідання 10 травня артистка розповіла, що насправді вона не добровільно перебувала у психіатричній клініці, а її силою там тримали.

Брітні переконувала суддів, що її батько, Джеймі Спірс, запроторив її в клініку без будь-якої згоди. Окрім цього, у лікарні він змушував артистку приймати наркотичні препарати.

Резонансну заяву Брітні підтвердив адвокат, якого найняла її мати, та й сама Лінн Спірс. Раніше вона публічно заявляла, що робила все можливе, щоб дізнатись причину перебування доньки у психіатричній клініці, однак відповіді так і не отримала. У своєму судовому позові Лінн вимагала надати їй деталі, які стосуються опікунства над донькою, що триває 11 років. В кінці справи жінка сподівається отримати юридичні права, щоб впливати на рішення свого екс-коханого Джеймі Спірса у питаннях, які стосуються Брітні.

Однак судді вирішили не поспішати з рішенням. Вони поки детально розглядають справу та призначили Брітні Спірс психіатричну експертизу. І це не дивно: залу суду артистка покинула босоніж



Брітні Спірс босоніж вийшла з суду / Скріншот