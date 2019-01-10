Іноді я задихаюсь від болю, – акторка Сельма Блер емоційно розповіла про свою хворобу

Голлівудська зірка Сельма Блер тривалий час бореться з розсіяним склерозом – хронічним захворюванням центральної нервової системи. Недуга впливає не тільки на психологічний стан акторки, але й на фізичний.

Вперше про хворобу зірка розповіла у жовтні 2018 року. Тоді Сельма Блер завила у мережі, що страждає на розсіяний склероз, тому відчуває себе людиною з інвалідністю. Відтоді акторка часто з'являлась на фото із паличкою, а днями емоційно розповіла про недугу.

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За словами Сельми Блер, її інколи охоплює паніка, яку складно втамувати. Окрім приступів тривоги, вона відчуває, що її мозок палає, а тіло навпаки замерзає.

Ось правда про нейродегенеративне захворювання головного мозку. Це незручно! Часом мене охоплює неконтрольоване занепокоєння. На вулиці мені складно спілкуватися. Мій мозок палає, а я відчуваю холод. Ми відчуваємо себе дуже самотніми, навіть якщо оточені турботою близьких та їх молитвами,

– розповіла Сельма Блер.

Голлівудська зірка додала, що отримує значну підтримку від своїх прихильників та рідних. Тому Сельма Блер намагається не подавати виду, що її тіло охоплює біль, а більше посміхатись та вдавати, наче все гаразд.

"Люди часто питають, як я почуваюсь. Намагаюся зберігати позитив і робити все, що від мене залежить. Однак деколи я задихаюся від болю, думаючи, скільки всього я втратила. Усвідомлюю, наскільки складно тепер навіть гуляти. Але все добре. Життя – це пригода з безліччю несподіванок, які змушують нас прокидатися", – зазначила Сельма Блер.

Зірка додала, що впоратись із недугою їй допомагає молитва. Проте не завжди Сельма Блер може засинати вчасно, тому має чимало часу для того, щоб спілкуватись зі своїми прихильниками в мережі, які дають їй чималу підтримку.

Хто така Сельма Блер?Голлівудська акторка, яка знялась у фільмах "Жорстокі ігри", "Білявка в законі", "Свято кохання", "Камера тортур", "Реквієм мафії", "Справа", "Алібі", "Темна конячка" та інших. З 2016 року Сельма Блер грає одну з ролей у серіалі "Американська історія злочинів". Щодо особистого життя, то у 2014 році вона вийшла заміж за музиканта Ахмета Заппу. Однак їхніх шлюб розпався всього за 2 роки. У 2010 році Сельма закохалась у дизайнера Джейсона Бліка. У пари народився син, проте побудувати сім'ю їм все ж не вдалось.