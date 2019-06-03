Іноземні зірки також хочуть у політику: Пріянка Чопра хоче стати прем'єр-міністром Індії

Індійська красуня Пріянка Чопра, яка перемогла у конкурсі "Міс Світу 2000", заявила про бажання піти у політику. Ба більше, вона хоче бути не лише прем'єр-міністром Індії, а й першою леді, адже свого чоловіка вона бачить поряд з собою, на посту президента.

Останнім часом чимало українських зірок заявили про бажання чи конкретний намір працювати не лише у галузі шоу-бізнесу, а й у політиці. Однак не лише вітчизняні знаменитості керуються такими бажаннями. Про аналогічні мрії розповіла знаменита індійська красуня Пріянка Чопра в інтерв'ю для The Sunday Times.

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36-річна модель запевнила, що чудово розуміє, що її не завжди супроводжуватиме популярність серед моделей, адже їхні професія є актуальною до певного віку. Саме тому у її планах є будувати політичну кар'єру.

Я б дуже хотіла балотуватися на пост прем'єр-міністра Індії. І я була б рада, якби Нік взяв участь в перегонах за президентське крісло. Мені не подобаються речі, які в першу чергу асоціюються з політикою ... Але ми обидва дійсно хочемо змінювати світ на краще,

– зізналася Пріянка Чопра.

Проте конкретні дії, які вона має намір втілити в життя, знаменита модель не назвала. Вона забажала залишити в секреті її плани щодо того, як вони з Ніком Джонасом підійматимуться східцями політичної кар'єри.