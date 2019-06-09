Інсайдер розповів, хто став ініціатором у розставання Бредлі Купера та Ірини Шейк

Гучна новина сколихнула всі ЗМІ кілька днів тому – одна з найвідоміших голлівудських пар вирішила порвати стосунки і наразі вирішує питання над опікунством 2-річної доньки Леї. Інсайдери іноземних ЗМІ розповіли, хто поставив остаточну крапку у чотирирічних відносинах.

У виданні Entertainment Tonight близькі до видання джерела сповістили, що ініціатором розставання стала російська супермодель Ірина Шейк. За словами інсайдера, причиною цьому не стали чутки про ймовірний роман Бредлі Купера та Леді Гаги під час зйомок фільму "Народження зірки", а через токсичні відносини, які тривали вже кілька місяців.

Читайте також: Офіційно: Бредлі Купер та Ірина Шейк розірвали стосунки

Ірина щиро покладала великі надії на їхнє спільне майбутнє і відчувала, що, як тільки дитина народиться, вони знайдуть час одружитися, але цього так і не сталося. Вона чекала більшого від Бредлі в усіх сенсах. Але вона була нещасна, тому що він занадто багато часу приділяв роботі,

– заявив один з інсайдерів видання.

Джерело також додало, що непорозуміння між ними виникли вже давно. Однак пара намагались просто цього не показувати на публіку.

"Нещодавно Ірина вирішила, що цього достатньо. Вона не відчуває, що отримує той рівень підтримки, і нескінченні розбіжності зробили їхнє життя нестерпним. Вони дуже різні люди, і як тільки вони зрозуміли, що разом їх тримає лише дочка Леа, стало ясно, що краще розійтися", – йдеться у виданні.

Наразі невідомо, що стало головною причиною у завершенні стосунків, однак ще до офіційного оголошення пари про розрив ЗМІ подейкували, що вони вже давно не живуть разом і їхній громадянський шлюб тримається на волосині.