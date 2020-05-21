Інсайдери припустили, чому Мері-Кейт Олсен і Олів'є Саркозі вирішили розлучитись

Відоме подружжя Мері-Кейт Олсен і Олів'є Саркозі нещодавно ошелешило новиною, що терміново подає на розлучення. Офіційних заяв щодо причини розриву пара пресі так і не дала, але інсайдери західних ЗМІ почали ділитись власними здогадками. Однією з таких стало небажання мати дітей зі сторони 50-річного чоловіка.

У брата колишнього президента Франції Ніколи Саркозі – Олів'є вже є двоє дітей від першого шлюбу з Шарлотт Бернард: дорослі син Жюльєн і дочка Марго. Тому у віці 50 років він вже не планував заводити дітей, в той час як 33-річна Мері-Кейт Олсен ще ніколи не була матір'ю. Раніше пара цьому питанню не давала особливого значення, але з роками дві сторони подружжя почали розуміти, що не можуть дійти спільної згоди, повідомив інсайдер виданню People.

Цікаво Їхня дружба переросла у роман, – друг Меган Фокс розкрив деталі її нових стосунків

Тиждень тому у західних ЗМІ розповідали, що насправді шлюб подружжя дав тріщину давніше, тому стосунки Мері-Кейт та Олів'є вже були досить гострими. Що ж стало справжньою причиною розриву пари, яка перебувала у шлюбі 5 років та з 2012 року у стосунках, так і невідомо.

Що відомо про розлучення Мері-Кейт Олсен і Олів'є Саркозі?

Несподіваною новиною пара ошелешила світ 14 травня. Французький банкір та американська модельєрка і актриса жили у Нью-Йору та були частими гостями світських заходів. Втім, пара подала на розлучення і тепер змагається за спільно набуті статки. Мері-Кейт подала на розлучення ще у квітні, але суди Нью-Йорка довгий час не приймали заяву через пандемію коронавірусу. Тепер вона повинна покинути помешкання у Нью-Йорку, у якому жила з чоловіком, до 30 травня, але через короткі терміни вона попросила адвокатів чоловіка сповільнити цей процес. У спільній власності в них був будинок в Хемптонсі, квартира на Мангетені і апартаменти в Нью-Йорку.

"Я вражена тим, що мій чоловік намагається позбавити мене дому, в якому ми жили, і якщо він доб'ється успіху, я не тільки втрачу свій будинок, але і ризикую втратити свою особисту власність", – коментувала своє розлучення Мері-Кейт в офіційній заяві. Ймовірно, розлучний процес зможе краще врегулювати шлюбний контракт, який пара підписала перед одруженням.