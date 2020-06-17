Карантин по-різному вплинув на зіркові пари: одні зміцнили свої стосунки, інші ж подали на розлучення. А от Бен Аффлек під час пандемії зміг усамітнитись з Аною де Армас, яка, за даними ЗМІ, має великі шанси стати його дружиною. Дівчина вже познайомилась з батьками і дітьми обранця та зуміла подружитись з ними.

Про це повідомляє таблоїд People з посиланням на інсайдерів. За їхніми даними, Бен Аффлек влаштував сімейні вихідні на своєму ранчо в Гемптоні, що в штаті Джорджія. Саме там актор познайомив маму Крістін зі своєю коханою Аною де Армас.

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Інсайдери запевняють, що 32-річна акторка вже знайшла спільну мову як з дітьми Бена Аффлека, так і з його іншими родичами. Всі в захваті від того, наскільки чоловік змінився поряд з Аною, тому де Армас має великі шанси на те, щоб змінити прізвище на Аффлек.

Вони чудово ладнають. Ані подобається проводити час з його дітьми. Всі вони прекрасно спілкуються. Вона докладає всіх зусиль для того, щоб дізнатися про них трішки більше,

– розповів інсайдер.

Наразі Бен Аффлек та Ана де Армас не коментують своє особисте життя. Однак про сімейний вікенд свідчили фото, які акторка опублікувала у мережі. Зірка показала казкові краєвиди природи, які відкриваються з ранчо Бена Аффлека.

Цікаво, що Ані де Армас вдалось підкорити не тільки родичів свого обранця, але і його колишню дружину. Акторка Дженніфер Гарнер не проти, аби її троє дітей проводили час з Беном Аффлеком та його новою дівчиною.

Що відомо про роман Бена Аффлека та Ани де Армас

Зірки познайомились на знімальному майданчику фільму "Глибока вода". Там Бен Аффлек та Анан де Армас зіграли подружжя, що переживає не найкращі роки у шлюбі. На знімальному майданчику пара не показувала романтичних стосунків, однак після зйомок залюбки проводила час у барі. Це і спричинило перші чутки про роман.

Вже на початку березня 2020 року актори влаштували мандрівку на Кубу. Після повернення з відпочинку Ана де Армас переїхала жити в будинок Бена Аффлека в Лос-Анджелесі. Всього упродовж 2 місяців вона познайомилась з родичами свого обранця та його друзями.