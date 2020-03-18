Інсайдери розповіли, як принц Гаррі та Меган Маркл оберігають себе від коронавірусу в Канаді

Пандемія коронавірусу застала герцогів Сассекських у Канаді. Принц Гаррі та Меган Маркл ретельно стежать за своїм здоров'ям та ввели запобіжні заходи для всіх людей, які на них працюють.

За словами інсайдерів The Daily Mail, Гаррі та Меган раді, що побували у Лондоні до оголошення пандемії коронавірусу. Нащадок Єлизавети ІІ мав змогу поговорити зі своїми родичами, не всі з яких підтримують його рішення скласти королівські обов'язки. А вже після повернення до Канади герцоги Сассекські дотримуються порад ВООЗ та змусили всіх підлеглих носити латексні рукавички.

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"Меган вимагає, щоб всі члени її команди (люди, які купують продукти і виконують доручення) постійно носили латексні рукавички і дотримувалися строгого гігієнічного протоколу... Меган є побоювання з приводу коронавірусу, тому вона намагається зайвий раз не торкатися до свого обличчя і не забуває мити руки. Вона каже, що паніка ні до чого доброго не приведе. Її родині не потрібна напружена атмосфера, і вона не хоче, щоб Арчі відчував якийсь стрес. Її будинок – це територія миру і спокою", – розповів інсайдер.

Водночас джерела додають, що принц Гаррі неабияк стурбований ситуацією щодо поширення вірусу. Він особливо хвилюється за 83-річну Єлизавету ІІ та 71-річного принца Чарльза, з якими вже мав бесіду. Гаррі переконував родичів перебувати у самоізоляції та подбати про свою безпеку в час пандемії.

Самі ж Гаррі та Меган вирішили перебувати в самоізоляції. З маленьким Арчі Гаррісоном вони проживають на острові Ванкувер та зменшили до мінімуму кількість ділових зустрічей. Однак карантин аж ніяк не впливає на роботу герцогів: пара продовжує розвивати свої проєкти.

Зараз мало хто може побачитися з нею, Гаррі і їхнім сином Арчі. При цьому Меган каже, що самоізоляція не означає неробство: вони працюють з некомерційною організацією з охорони психічного здоров'я,

– розповіла пресі подруга Меган.

Коронавірус повпливав і на плани подружжя. Відомо, що уряд Канади закрив кордони країни та обмежив сполучення з іншими державами. Через це герцоги Сассекські змушені відкласти складання королівських обов'язків, яке мало б відбутись у перші дні квітня 2020 року.