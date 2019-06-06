Insta-королева: Кім Кардашян виявилася нащадком першого шотландського короля

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

38-річна американська зірка відома своєю роллю в реаліті-шоу "Сімейство Кардашян", а також своїми б'юті-бізнесами, які приносять мільйонний дохід. Проте. Як виявилося, не лише це забезпечує високий статус Кім Кардашян. Вона – прямий нащадок першого шотландського короля.

Дослідження видання Daily Record стосовно родинних зв'язків і шотландського коріння Кім Кардашян виявилися не марними. Як зазначається у джерелі, 38-річна знаменитість є далекою родичкою першого шотландського короля, а також відомого бійця Конора МакГрегора.

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Кім та всі її сестри є прямими нащадками національного героя Роба МакГрегора, який за часів життя був відомий як Роб Рой. Також ця спорідненість робить її родичкою першого шотландського короля Кеннета І, який правив країною у 843-858 роках. Журналіст місцевого видання виявив їхній зв'язок завдяки дочці Кортні Кардашян Пенелопи, друге ім'я якої Скотленд.

Я був впевнений, що у них повинні бути родичі в Шотландії. Але я не підозрював, що їх генеалогічне дерево йде корінням так далеко в історію нашої країни. В принципі, Кім могла б претендувати на трон,
– зізнався журналіст.

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

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Теги: LifeStyle Кім Кардашян Кортні Кардашян
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