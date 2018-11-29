Інсталяції, воркшопи та гучні вечірки: чим вражає мультимедійна виставка "SAMSKARA" у Києві

15 листопада в Будинку одягу в столиці України відкрила двері відома мультимедійна виставка "SAMSKARA". Виставковий проект, який повністю стирає межі між світами високого мистецтва і повсякденності, запрошує усіх бажаючих подивитись не лише на картини та голограми з доповненими проекціями, а й поспілкуватись з поціновувачами мистецтва в неформальній обстановці.

Подія традиційно відбувається в Будинку одягу на Львівській площі, де фахівці з США, Великобританії, Китаю, Таїланду та України показують неймовірний виставковий проект "SAMSKARA". Діджитал-алхімік Андроїд Джонс і команда 360Art презентуватимуть більше 70-и картин і голограм, доповнених проекціями, 18-метрову панораму з творами Андроїда Джонса та кінотеатр з шоу Samskara 360, яке отримало 4 світові кінонагороди.

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Окрім вражаючих інсталяцій, відвідувачі імерсивної виставки (створення ефекту зануреності для кращого сприйняття художнього світу) мають можливість відвідати цікаві лекції, арт-воркшопи, майстер-класи та навіть послухати dj-сети і побувати на вечірках.



Виставка "SAMSKARA" у Києві



Виставка "SAMSKARA" у Києві

Вперше у нас будуть інтерактивні проекції, з якими можна взаємодіяти. Основа таких інсталяцій – система кінект (kinect): коли люди рухаються перед проекцією і вона змінюється від їхніх рухів. Одну зі своїх місій наша студія вбачає у тому, щоб доносити знання про нові технології, концептуальні ідеї та приголомшливі можливості для їх використання в мистецтві та освіті,

– поділилась арт-директор виставки Samskara та представник компанії 360Art в Україні Анна Духнівська.



Виставка "SAMSKARA" у Києві



Виставка "SAMSKARA" у Києві

Виставка працюватиме з 15 листопада по 13 січня і прийматиме відвідувачів щотижня з вівторка по неділю з 13:00 до 23:00. Вхід для дітей, вік яких не сягнув 7 років, безкоштовний. Для дітей, віком 7-12 років, вхід коштує 150 грн, а для дорослих 250 гривень – в будні дні, і 300 гривень – у вихідні. Квитки на мистецьку подію ви можете придбати тут.

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