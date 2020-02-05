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Інститут кольору Pantone назвав головні кольори осені-зими 2020

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Pantone / Фото з відкритих джерел

Відомий Інститут кольору Pantone оголосив кольори, які користуватимуться найбільшою популярністю і будуть трендовими у сезоні осінь-зима 2020 року.

Фешн-експерти враховували модні кольори, які будуть задіяні в колекціях дизайнерів майбутнього Тижня моди в Нью-Йорку (6-12 лютого). Відтак серед нового переліку кольорів можна побачити 10 трендових і 4 класичних кольори.

До теми: Модні тренди 2020 року: що ми будемо носити і на що варто звернути увагу

Серед трендових наведено такі, як класичний синій (Classic Blue) – головний колір 2020 року, янтарно-помаранчевий (Amber Glow), насичений мальвово-червоний (Samba), жовто-зелений (Green Sheen), пісочний (Sandstone), пильно-рожевий (Rose Tan), смарагдово-зелений (Ultramarine Green), колір обпаленої червоної цегли (Fired Brick), персикової нуги (Peach Nougat) та пурпурно-фіолетовий (Magenta Purple).


Трендові кольори сезону осінь-зима 2020 за версією Pantone / Pantone​

Щодо класичних, то до них віднесли: колір мигдалевої олії (Almond Oil), темно-синій з фіолетовим підтоном (Blue Depths), металевий сірий (Sleet) та оливковий хакі (Military Olive).


Класичні кольори сезону осінь-зима 2020 за версією Pantone / Pantone​

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Новини LifeStyle
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