Інститут кольору Pantone визначив наймодніші кольори 2020 року

28 Читать новость на русском
Pantone визначив наймодніші кольори 2020 року
Pantone визначив наймодніші кольори 2020 року / Instagram / @pantone

Представники інституту Pantone, які працюють над дослідженням наймодніших кольорів кожного сезону, опублікували палітру наймодніших кольорів весни/літа 2020 року.

У 2019 році найактуальнішим відтінком інститут Pantone обрав Living Coral – кораловий колір із золотистим підтоном, його попередником у 2018 був Ultra Violet (ультрафіолет).

Читайте також: Тренди осені 2019: що ми будемо носити у новому сезоні

У 2020 році актуальними стануть кольори, пов’язані з "природою, спокоєм і комфортом". На думку спеціалістів інституту кольору трендовими стануть різні відтінки зеленого, океану, "гірський блакитний".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений PANTONE (@pantone)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений PANTONE (@pantone)

 

Також, як зазначили в Pantone, популярними будуть відтінки "металік" через популярність цифрових медіа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений PANTONE (@pantone)

 

В дизайні інтер’єру актуальними у 2020 році стануть рожеві пастельні відтінки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений PANTONE (@pantone)

 

 

blog_ava
Звільнений з полону моряк Андрій Ейдер освідчився дівчині: зворушливі фото
сьогодні
8114
Теги: LifeStyle Стиль і мода Дизайн
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Шкіра, блиск і принти: топ-5 трендів на осінь від Tommy Hilfiger
сьогодні 16:01 Шкіра, блиск і принти: топ-5 трендів на осінь від Tommy Hilfiger
252
Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
сьогодні 14:02 Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
3414
Топ-модель по-українськи 3 сезон: учасники шоу та їхні фото
сьогодні 12:00 Топ-модель по-українськи 3 сезон: учасники шоу та їхні фото
982
"Воно 2": моторошний клоун Пеннівайз повертається
сьогодні 10:45 "Воно 2": моторошний клоун Пеннівайз повертається
Юлія Ліпенцева 779
"Заборонений": загравання з ЛГБТ, Медведчук, бранці Кремля та інші гострі кути кіно про Стуса
8 вересня 21:33 "Заборонений": загравання з ЛГБТ, Медведчук, бранці Кремля та інші гострі кути кіно про Стуса
Катерина Петренко 1940
Новини
Більше новин
Залиште відгук